José Pedro Traibel Oribe | Montevideo

@|La libertad y el derecho a votar también lo es para no hacerlo.

El sufragio universal es uno de los pilares de la democracia. Sin embargo, ¿es democrático obligar a una persona a votar? ¿No debería reconocerse también su libertad de abstenerse?

El sistema parece contemplar solamente dos opciones, votar a un candidato y cumplir con la obligación de votar. Deja de lado otras expresiones de voluntad: la abstención, el voto en blanco y el anulado. Son manifestaciones diferentes que merecen ser reconocidas.

Imaginemos una elección donde los votos en blanco superen a los de cualquiera de las candidaturas. Los electos serían legales, pero ¿qué legitimidad representativa tendrían si la mayoría no se identificó con ninguna opción?

El voto en blanco debería tener consecuencias, si alcanza la mayoría absoluta de los votos emitidos, debería invalidar la elección y exigir nuevas candidaturas. De lo contrario, su expresión carece de verdadera incidencia.

Por otra parte, el voto obligatorio confunde concurrencia con compromiso. Muchos concurren para evitar una multa, sin interés ni información suficiente, votando por indiferencia, enojo o simplemente para cumplir.

También puede favorecer prácticas de captación de voluntades mediante traslados, comidas, favores o beneficios ofrecidos a cambio del voto. Mecanismos que pueden condicionar una decisión que debería ser libre.

El voto voluntario parte de otro principio, quien concurre lo hace porque desea participar y considera que su voto importa. Quien no lo hace ejerce su libertad, aunque renuncie a intervenir en esa elección, pero debe asumir que dejó en manos de otros la decisión electoral.

No se trata de reducir la participación, sino de cambiar su naturaleza, sustituir la obligación por la convicción, reconocer la abstención y dar consecuencias reales al rechazo expresado mediante el voto en blanco.

La democracia debería reconocer tres principios: voto voluntario, voto en blanco con capacidad de invalidar una elección cuando sea mayoritario y legitimidad basada en el respaldo real de los ciudadanos.

Porque una cosa es conseguir que la gente vote y otra muy distinta es conseguir que quiera hacerlo.

La concurrencia puede imponerse; la voluntad, nunca. Y una democracia que no reconoce el valor de esa voluntad corre el riesgo de terminar defendiendo sus formalidades por encima de su razón de ser.

El sistema democrático debe estar al servicio de la libertad del ciudadano, y no el ciudadano al servicio del sistema.