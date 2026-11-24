Una ciudadana | Montevideo

@|¿Qué circo fui a presenciar al Parlamento?

Días pasados concurrí al Parlamento para acompañar la votación de un proyecto de ley que busca proteger a las madres de bebés prematuros, evitando que los días que sus hijos permanecen internados se descuenten de su licencia maternal. Una realidad que puede implicar más de 70 días de internación y que, de no contemplarse, obliga a muchas madres a regresar a trabajar justo cuando su bebé finalmente llega a casa y la familia comienza a recuperar cierta normalidad.

No es la primera vez que me tomo el tiempo de ir al Parlamento. Ya lo hice en otras oportunidades, por ejemplo, durante instancias vinculadas al aborto y la eutanasia. Y hay algo que, por más veces que uno lo vea, no deja de sorprenderme: el espectáculo que se observa desde las barras.

Para ingresar, los ciudadanos debemos dejar absolutamente todo. No se permite entrar ni siquiera con el celular. Desconozco los motivos; quizás sea por seguridad. Sin embargo, una vez sentados, lo que vemos resulta difícil de creer.

Prácticamente todos los diputados están mirando sus teléfonos. Algunos, incluso, navegando por redes sociales. Otros conversan entre sí, en voz alta, como si estuvieran en cualquier reunión informal. La propia persona que preside la sesión tampoco parece ajena a esta escena.

Y lo más llamativo llega al momento de votar: sin dejar de conversar, sin soltar el celular y, en muchos casos, sin siquiera levantar la mirada, levantan la mano y emiten su voto.

Entonces me pregunto, ¿qué circo fui a presenciar?

Yo, que no tengo que votar, estoy sentada sin celular, prestando atención, intentando comprender y siguiendo cada intervención. Mientras tanto, quienes reciben un sueldo que pagamos todos los ciudadanos para legislar, debatir y tomar decisiones que afectan la vida de miles de uruguayos parecen estar ocupados en cualquier otra cosa.

¿Dónde quedó el respeto por la institución que representan? ¿Dónde está el compromiso con los temas que se discuten y con los ciudadanos a quienes representan?

Y hasta resulta paradójico que a quienes vamos a observar una sesión nos prohiban ingresar con un celular, mientras que dentro del recinto quienes tienen la responsabilidad de legislar parecen no poder despegarse del suyo.

No pretendo que cada sesión sea solemne ni que no existan momentos de distensión. Pretendo algo mucho más básico: respeto, atención y responsabilidad. Votar una ley no debería ser un gesto automático, realizado entre una conversación y una mirada a Instagram.

El Parlamento no es un escenario ni un lugar para cumplir formalidades. Es el ámbito donde se discuten y deciden cuestiones fundamentales para el presente y el futuro del país.

Los ciudadanos merecemos mucho más que esto. Y quienes nos representan deberían recordarlo cada vez que ocupan una banca.