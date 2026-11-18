Daniel Curbelo | Maldonado

@|Radiografía de la dolarización preelectoral en Argentina.

Leo con atención las noticias sobre la economía argentina y esa cifra que estremece a cualquiera: el vecino país podría necesitar hasta 31.000 millones de dólares extra para el 2027 debido a la dolarización preelectoral.

No hace falta ser un experto para entender porqué pasa esto; es la historia de siempre a ese lado del charco.

Cuando se acercan las presidenciales en la orilla de enfrente, el miedo a un cambio de rumbo o a una devaluación hace que todos —desde el ahorrista común que junta sus pesos hasta las grandes empresas— salgan desesperados a refugiarse en el billete verde. Y la verdad, es entendible. Nadie quiere quemarse con leche después de tantas crisis pasadas.

Lo complejo es que a esa demanda privada se le suman pesados vencimientos de deuda que el Estado tiene que afrontar. Desde el Gobierno vecino dirán que tienen un colchón de plata para aguantar el chaparrón, pero los analistas advierten que gran parte de eso no son divisas líquidas que se puedan usar hoy mismo. Al final, los ciudadanos de a pie de allá terminan pagando los platos rotos de esa falta de previsibilidad, mientras nosotros miramos de cerca cómo la inestabilidad de la región siempre nos sacude de un modo u otro.

Las elecciones deberían ser un momento para debatir ideas, no para andar temblando por los ahorros.