Willian Izzi Rosa | Flores

@|En el marco de las celebraciones por el Día del Patrimonio, la Embajada de la República de Panamá en Uruguay abrió sus puertas en una jornada marcada por la emoción, la cultura y el encuentro entre pueblos hermanos. El evento contó con la presencia del Sr. Eugenio Bidondo, en representación de la Intendencia de Flores, docentes, autoridades y numeroso público que se acercó a compartir esta fiesta de integración.

Los asistentes fueron recibidos por la Embajadora de Panamá en Uruguay, S.E. María Gabriela Méndez Altamirano, junto a todo su equipo diplomático, quienes ofrecieron una cálida bienvenida y compartieron una valiosa reseña sobre la riqueza cultural de los pueblos originarios panameños, conformados por seis comarcas: Guna, Emberá, Ngäbe, Buglé, Bri Bri y Naso.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la evocación de una antigua leyenda del departamento de Flores, que relata la historia de una princesa Emberá que habitó la zona de las Grutas del Palacio y se unió a un poderoso cacique Charrúa. Según la tradición oral, ambos habrían traído consigo el legendario tesoro de Dobaiba. Una historia que simboliza, desde tiempos ancestrales, el abrazo fraterno entre Panamá y Uruguay a través de sus pueblos originarios. Hubo degustación del reconocido café panameño, considerado uno de los mejores del mundo, y una hermosa exposición cultural que permitió conocer más de cerca las tradiciones, el arte y la identidad del país centroamericano.

