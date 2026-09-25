Devolución de envases

Carlos Macazaga | Montevideo

@|Frente a la muy posible puesta en vigencia de la retribución monetaria contra la entrega de envases vacíos, es interesante prestar atención a lo que ha sucedido en otros países donde está vigente esa práctica.

En Portugal y Dublin, entre otros, alcaldes de varias localidades han solicitado la eliminación de tal práctica, puesto que la misma ha llevado a que los hurgadores en su afán de hacerse de envases vacíos terminan desparramando el contenido de los contenedores agregando costos a las municipalidades para subsanar tal situación.

En vez de mejorar el tema basura lo estaremos empeorando.

