E. K. | Montevideo

@|No deja de asombrarme la falta de reacción del pueblo uruguayo para defender sus derechos. Desde hace varias semanas ocupan las noticias las protestas que ocurren en países europeos, reclamando mejores condiciones de vida (por vivienda, por más y mejor educación, por la carestía de la vida, por falta de empleo, etc.).

Aquí vivimos con miedo, hasta en nuestra propia casa, pero… no pasa nada. Lo máximo que ocurre es que un grupo de personas de determinado barrio pidan justicia por la muerte de un vecino. Los que están en condiciones de hacerlo “blindan” sus casas: rejas, alarmas, serpentinas, cámaras, etc. Aún así, no están a salvo de ser copados o recibir una bala perdida. Salir a caminar por las calles o parques es notoriamente peligroso, pues nunca falta un rapiñero atento que nos tire al suelo y se lleve la cartera, o la mochila o lo que tengas. Las familias esperan con temor la llegadas de quienes llegan de trabajar o estudiar porque pueden sufrir alguna lesión.

¿Por qué tenemos que vivir con miedo? ¿A nadie le importa, o ya estamos anestesiados ante la cantidad diaria de muertos y heridos? Si quienes están a cargo de la seguridad pública están desbordados y no pueden cumplir su función, sería bueno informarse en el exterior en los países que atacaron este flagelo y lo solucionaron, adaptándolo a nuestro país. Pero lo alarmante de esta situación es la falta de reacción de todo el pueblo, porque esto nos afecta a todos.

Hacemos manifestaciones multitudinarias por motivos varios: día de la mujer, día del orgullo gay, por los desaparecidos hace 50 años y muchos más (todo muy loable), pero ¿nuestros derechos humanos? ¿No hay nadie que sienta que nos están cercenando nuestra forma de vida?

Es inadmisible la violencia que campea por todos los barrios de la capital. ¿Hasta cuándo seguiremos sin exigir que se tomen las medidas que correspondan? Con la misma facilidad que se emplea para hacer una convocatoria por X motivo, hay que hacer marchas pacíficas para la defensa de nuestros derechos.

Hace unos días salió un decreto que endurece la venta de armas y municiones. ¿En serio alguna persona cree que con esta medida bajarán los delitos? A los únicos que perjudica es a la gente honesta que quiere defenderse a sí mismo y a los suyos. Los delincuentes no compran armas y demás en comercios legales, tienen otros métodos para hacerse de ellas. No hay más que ver la cantidad de casquillos que aparecen después de un tiroteo para darse cuenta que no tienen la menor intención de “ahorrarlos”.

Salgamos a reclamar soluciones ya, a reflotar la Garra Charrúa. “...Avive el seso y despierte…”.