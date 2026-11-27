Cuando un hijo cae al agua...
Alejandro Mittica, guardavidas | Montevideo
@|La prevención ya llegó tarde.
¿Qué padre no intentaría salvar a su hijo si lo ve caer a un canal y ser arrastrado por la corriente? El instinto puede superar cualquier advertencia. No se trata de juzgar esa reacción: se trata de evitar que una familia deba enfrentar esa decisión.
Los canales de riego pueden tener corrientes intensas, paredes resbaladizas y escasas posibilidades de salida. Sin elementos de rescate, un ingreso impulsivo puede provocar otra víctima.
18 recomendaciones para prevenir:
1. Mantener a los niños lejos de canales y acequias.
2. Elegir recorridos alejados del agua, aunque sean más largos.
3. Cruzar únicamente por puentes y pasos habilitados.
4. Tomar de la mano a los más pequeños en zonas de riesgo.
5. Supervisar de cerca, sin celulares ni distracciones.
6. No dejar la vigilancia exclusivamente a cargo de otros niños.
7. Evitar carreras, juegos con pelotas y empujones junto al borde.
8. Nunca intentar recuperar juguetes u objetos caídos al agua.
9. No caminar por taludes ni superficies mojadas o resbaladizas.
10. Respetar las barreras y las señales de prohibición.
11. No bañarse ni refrescarse en canales de riego.
12. Recordar que saber nadar no garantiza vencer una corriente.
13. Enseñar a los chicos a alejarse del borde y pedir ayuda.
14. Identificar riesgos en los caminos a la escuela y al hogar.
15. Denunciar cercos rotos, accesos abiertos y sectores peligrosos.
16. Reclamar barreras, señalización y medios de rescate apropiados.
17. Aprender RCP y técnicas de asistencia desde tierra firme.
18. Si alguien cae, llamar al 911, dar la ubicación y seguirlo con la vista desde un sitio seguro.
Ante una emergencia, intentar alcanzar a la persona o lanzarle un elemento flotante únicamente desde una posición segura. Arrojarse sin preparación puede convertir una víctima en dos.
La prevención no puede depender de la reacción desesperada de un padre: necesita educación, supervisión e infraestructura segura.
“No podemos controlar el instinto de un padre, pero sí trabajar para que nunca tenga que enfrentarse a una corriente mortal”.
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