Alejandro Mittica, guardavidas | Montevideo

@|La prevención ya llegó tarde.

¿Qué padre no intentaría salvar a su hijo si lo ve caer a un canal y ser arrastrado por la corriente? El instinto puede superar cualquier advertencia. No se trata de juzgar esa reacción: se trata de evitar que una familia deba enfrentar esa decisión.

Los canales de riego pueden tener corrientes intensas, paredes resbaladizas y escasas posibilidades de salida. Sin elementos de rescate, un ingreso impulsivo puede provocar otra víctima.

18 recomendaciones para prevenir:

1. Mantener a los niños lejos de canales y acequias.

2. Elegir recorridos alejados del agua, aunque sean más largos.

3. Cruzar únicamente por puentes y pasos habilitados.

4. Tomar de la mano a los más pequeños en zonas de riesgo.

5. Supervisar de cerca, sin celulares ni distracciones.

6. No dejar la vigilancia exclusivamente a cargo de otros niños.

7. Evitar carreras, juegos con pelotas y empujones junto al borde.

8. Nunca intentar recuperar juguetes u objetos caídos al agua.

9. No caminar por taludes ni superficies mojadas o resbaladizas.

10. Respetar las barreras y las señales de prohibición.

11. No bañarse ni refrescarse en canales de riego.

12. Recordar que saber nadar no garantiza vencer una corriente.

13. Enseñar a los chicos a alejarse del borde y pedir ayuda.

14. Identificar riesgos en los caminos a la escuela y al hogar.

15. Denunciar cercos rotos, accesos abiertos y sectores peligrosos.

16. Reclamar barreras, señalización y medios de rescate apropiados.

17. Aprender RCP y técnicas de asistencia desde tierra firme.

18. Si alguien cae, llamar al 911, dar la ubicación y seguirlo con la vista desde un sitio seguro.

Ante una emergencia, intentar alcanzar a la persona o lanzarle un elemento flotante únicamente desde una posición segura. Arrojarse sin preparación puede convertir una víctima en dos.

La prevención no puede depender de la reacción desesperada de un padre: necesita educación, supervisión e infraestructura segura.

“No podemos controlar el instinto de un padre, pero sí trabajar para que nunca tenga que enfrentarse a una corriente mortal”.