Conrado Etchebarne Bullrich | Carmelo

@|A veces daría la impresión de que las autoridades hacen todo lo posible para ahuyentar el turismo: autos en la rambla de la península de Punta del Este con escape libre, que ponen música a todo volumen y nadie controla; motos a toda velocidad que hacen “willy”; cableados aéreos que antes no se veían; obstrucciones burocráticas de todo tipo para impedir la competencia de empresas fluviales que crucen de Buenos Aires a Montevideo o de Tigre a Carmelo.

Ojalá las autoridades competentes, municipales o nacionales, adviertan el costo que esta situación genera para la economía del Uruguay y, en lo posible, se corrija.

