Dr. Jeremías M. Taurydzkyj | Maldonado

@|Con suma atención leí en los diarios que en Europa, una red creada el pasado año “Sacerdotes contra el Genocidio”, organización que, según las fuentes consultadas, hoy cuenta con unos 2500 curas y obispos de 67 naciones, se manifestaron en Roma y el Vaticano, denunciando la matanza israelí en Gaza. Las pancartas que portaban decían “Cristo ha muerto en Gaza”.

Espero que esta organización no esté politizada, lo que en lo personal dudo, y que también se pronuncie sobre el genocidio que ocurre hoy en Ucrania, llevado a cabo por los invasores rusos, donde los que han sufrido fueron principalmente los niños, tanto los desplazados como los que están en cautiverio, separados de sus padres. Y los que se encuentran en zonas ocupadas a los que se prohibe el uso de su idioma natal, ya que en las escuelas, jardines de infantes y en los liceos, el único idioma oficial es el ruso.

Esto me hace acordar, en lo referente a organizaciones politizadas, la actuación que le cupo a Greenpeace, triste por cierto, que ignoró hasta aproximadamente 1994 el genocidio de la central nuclear ucraniana de Chernobyl, como si no hubiera existido.

Antes la Unión Soviética y ahora el régimen del dictador Putin en Rusia, han invertido en estas instituciones presuntamente “benefactoras o protectoras” ingentes cantidades de recursos. El ministerio de propaganda del Tercer Reich y su mentor Joseph Goebbels hoy, estarían orgullos de sus continuadores.

