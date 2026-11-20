J.M.C. | Montevideo

@|Paliativo para evitar robos de cables de las electrolineras de UTE.

Para cargar hay que tener una tarjeta que tiene identificado al usuario, que se usa para el pago.

Los tótem deberían tener una puerta de acero que solo se abra cuando se identifica al usuario de la tarjeta y que siga cobrando mientras esté cargando y/o la puerta esté abierta, ó se cierre automáticamente luego de enchufar la manguera en su lugar. De esta forma, los cables no estarán “disponibles” para quienes quieren robarlos para quedarse con el cobre.

Tal vez haya otro conductor que no sea cobre y no se pueda comercializar, que sería una solución más sencilla y barata, pero no conozco si lo hay.

Pero dejar los cables así a la buena de Dios, es bastante tentador para los chorros.

