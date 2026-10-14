Ciudadano cauteloso | Montevideo

@|Los indicadores económicos en Uruguay no muestran aspectos particularmente positivos en la mayoría de los temas relevantes para la evaluación. Ocurre en relación al crecimiento del producto bruto interno, tasa de inflación, variables relacionadas con la actividad empresarial y otros, según datos de público conocimiento.

Los especialistas en estos temas indican que el clima de negocios es un factor decisivo para incentivar a realizar actividades nuevas o llevar a cabo inversiones adicionales o similares y para ello la responsabilidad del gobierno es absolutamente relevante. Se deben generar condiciones que alienten la iniciativa privada.

Por lo tanto, llama la atención el conjunto de declaraciones realizadas por el Ministro de Economía divulgadas por la prensa que pretenden traspasar el desarrollo del país a los particulares, sacándose responsabilidades principales al respecto. Por ejemplo: “Oddone exige más protagonismo a los privados para crecer” - “No digamos que el país no crece y es caro” - “Oddone llamó al sector privado a mover la aguja”.

La política de las autoridades a cargo debe permitir seguridad y perspectivas positivas para el esfuerzo privado y que sea el camino para lograr los avances que el Uruguay necesita.