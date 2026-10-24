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Ciudadanos legales

24/10/2026, 04:00
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Uruguayo | Montevideo
@|El gobierno insiste en dar carácter de ciudadanos naturales a los legales. Nos interesa saber el motivo de tal insistencia. Que se abran las puertas del país para que ciudadanos de otros países puedan trabajar o estudiar nos parece bien. Pero que nos usen como puente y además puedan comprometer a los naturales por otras prácticas o actividades de las que no tenemos conocimiento, ¡no!
Si hay otro móvil en el proyecto de ley no queda claro. Esperamos que no se consigan los votos necesarios.

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