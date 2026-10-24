Ciudadanos legales

Uruguayo | Montevideo

@|El gobierno insiste en dar carácter de ciudadanos naturales a los legales. Nos interesa saber el motivo de tal insistencia. Que se abran las puertas del país para que ciudadanos de otros países puedan trabajar o estudiar nos parece bien. Pero que nos usen como puente y además puedan comprometer a los naturales por otras prácticas o actividades de las que no tenemos conocimiento, ¡no!

Si hay otro móvil en el proyecto de ley no queda claro. Esperamos que no se consigan los votos necesarios.

