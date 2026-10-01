Ceuta frente a Sánchez

Eduardo Sellanes Iglesias | Montevideo

@|Ceuta sufrió una invasión. Más de 70.000 extranjeros atravesaron desde Marruecos la frontera y entraron irregularmente en territorio español en apenas dos días. No hace falta falsear ni adornar la realidad. Una frontera de España fue desbordada por decenas de miles de personas. Ceuta quedó enfrentada a una situación excepcional que exigía una respuesta inmediata del Estado.

Llamo invasión a lo ocurrido porque esa es mi valoración de un hecho concreto: una entrada masiva, irregular y descontrolada de extranjeros en territorio de otro Estado.

Frente a un acontecimiento de semejante envergadura, la actuación del presidente del gobierno no puede analizarse como si se tratara de una crisis administrativa más. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno de España. Su responsabilidad está a la altura del cargo que ocupa.

Las críticas no provienen solamente de la oposición. Dentro del propio PSOE se han levantado voces que cuestionaron la gestión del gobierno. Emiliano García-Page reclamó explicaciones. Eduardo Madina manifestó públicamente su incomprensión ante las decisiones adoptadas. También dirigentes socialistas de Ceuta reclamaron respuestas.

Reducir las críticas a Sánchez a una operación de la derecha significa eludir el verdadero problema. Esto no es una cuestión de derecha ni de izquierda. Es una cuestión de Estado.

¿Qué sabía el gobierno? ¿Cuándo lo supo? ¿Qué hizo ante las advertencias recibidas? ¿Por qué una crisis de semejante magnitud encontró a España sin una respuesta capaz de impedir que su frontera fuera desbordada?

Son preguntas que el gobierno debe responder.

La asistencia humanitaria es imprescindible. El respeto a la dignidad de cada persona también. Pero ninguna de esas obligaciones elimina otra igualmente elemental: un Estado tiene el derecho y el deber de controlar y proteger sus fronteras.

Ceuta necesitaba sentir detrás suyo todo el peso del Estado español. Ante una crisis de semejante gravedad, un presidente no puede limitarse a explicar los acontecimientos. Tiene que actuar. Tiene que asumir su responsabilidad. Tiene que restablecer el control. Ceuta no puede seguir esperando. España tiene derecho a exigir una respuesta. Y quien gobierna tiene la obligación de darla. No mañana; hoy. Mañana es tarde.