Casupá y la oposición

JMC | Montevideo

@|¿Dónde está la oposición, qué están haciendo para evitar este desastre?

Si el FA fuese oposición seguramente hoy tendríamos una revolución en contra y estarían acampando en 18 de Julio en contra de este proyecto que está mal desde donde se lo mire.

Encontrar argumentos a favor se dificulta, en cambio los argumentos en contra son numerosos y fáciles de hacer comprender a la gente.

Realmente no comprendo la pasividad de la oposición, dedicándose a cosas menores como Danza, y el asistente de Ortuño en lugar de hacer algo en serio y que nos afectará a todos sin distición. Es una vergüenza la pasividad que tienen.

