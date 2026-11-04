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Casupá y la oposición

04/11/2026, 04:03
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JMC | Montevideo
@|¿Dónde está la oposición, qué están haciendo para evitar este desastre?
Si el FA fuese oposición seguramente hoy tendríamos una revolución en contra y estarían acampando en 18 de Julio en contra de este proyecto que está mal desde donde se lo mire.

Encontrar argumentos a favor se dificulta, en cambio los argumentos en contra son numerosos y fáciles de hacer comprender a la gente.

Realmente no comprendo la pasividad de la oposición, dedicándose a cosas menores como Danza, y el asistente de Ortuño en lugar de hacer algo en serio y que nos afectará a todos sin distición. Es una vergüenza la pasividad que tienen.

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