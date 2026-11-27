Blanca Martins | Barcelona

@|Al Consejo Directivo Central de la UTEC y a la ciudadanía.

Hace ya más de veinte años que resido fuera del país, pero nunca he dejado de interesarme por lo que allí sucede y, muy especialmente, por las noticias relacionadas con su sistema educativo. Solo la educación y la investigación, asentadas sobre un profundo sentido de la ética y el respeto genuino a las instituciones, tienen la capacidad de transformar un país y de dar a su gente la posibilidad de avanzar como sociedad libre y feliz.

Ayer tuve conocimiento de un video muy desafortunado que expuso una conversación de dos profesores de la UTEC. No entraré en su contenido y formas porque estos aspectos han sido ampliamente comentados, acertadamente condenados y justamente sancionados. Pero sí quiero referirme a la respuesta del Consejo Directivo Central de la UTEC, expresado en un comunicado público de fecha 15 de noviembre.

Eché en falta en ese comunicado el compromiso de la Institución de investigar los hechos, también muy graves, que relatan los profesores.

En ese video se expresa que: i) los estudiantes no han asistido a clase – siendo la asistencia obligatoria; ii) el nivel de compromiso de los estudiantes con la materia es mínimo, y su rendimiento, como no podría ser de otra manera, paupérrimo; iii) hay un grupo de estudiantes que desde 2023 cursan la misma materia -cuando los estatutos del propio Centro, limitan la repetición de una unidad curricular a dos veces – siendo la tercera, excepcional.

Todo estudiante de la UTEC tiene el derecho a exigir una docencia competitiva y de calidad, locales limpios y bien equipados, y un entorno amable y de respeto que favorezca el libre intercambio de conocimientos… faltaba más. Pero también ese mismo estudiante ha de ser plenamente consciente de que el disfrutar de esos derechos no lo hace poseedor de un cheque en blanco.

En el momento que un estudiante opta por matricularse en una UTEC, establece un contrato social – un compromiso con toda la sociedad uruguaya. Un contrato social que se solventa (en la parte del estudiante) en un compromiso académico activo, una actuación íntegra y un trato respetuoso hacia toda la comunidad universitaria. Así lo establece el Reglamento de Conducta y Convivencia Estudiantil (Res. N° 421/24) y el Reglamento General de Estudios.

Cada plaza que ocupa un estudiante en una carrera UTEC es fruto del esfuerzo conjunto de toda la sociedad uruguaya, que, por la vía de impuestos y la correspondiente asignación presupuestaria, decidió ofrecerle esa oportunidad. Según datos de CERES y mis propios cálculos a partir de la Memoria 2025 de la UTEC, el costo anual estimado de cada estudiante rondó los 11.500 dólares corrientes, un costo de oportunidad elevado para un país de escasos recursos.

Tengo una profunda admiración por las UTEC, por el esfuerzo, dedicación y compromiso de esa gran comunidad con el conocimiento y la prosperidad de todo el país. Vibro y me emociono con cada nueva investigación, con cada nueva alianza institucional, con cada participación en una competición internacional.

Una gran UTEC, reconocida y respetada más allá de nuestras fronteras, es el resultado del trabajo diario y la entrega honesta de académicos, administrativos y demás servidores, y muy especialmente, de los estudiantes como primer eslabón de responsabilidad, porque a ellos la sociedad les hizo un encargo, igual de hermoso que de desafiante: llevar a Uruguay a un estadio superior de prosperidad, y de equidad y paz social.

Por ello, espero que las autoridades de la UTEC no se queden en lo meramente anecdótico e investiguen estos hechos en toda su complejidad, y con la independencia y rigurosidad que se espera de una institución pública que aspira a la excelencia.