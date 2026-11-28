Un contribuyente | Montevideo

@|En Uruguay, trabajar, producir, generar ingresos, adquirir bienes y ahorrar supone asumir una extensa variedad de obligaciones tributarias. Impuestos a la renta, al patrimonio, al ahorro y sus rentas, al consumo, a las transacciones y a la tenencia de determinados bienes, a las jubilaciones, entre otros, conforman una estructura de recaudación que alcanza prácticamente todas las manifestaciones de la actividad económica.

Lo llamativo es que las mismas bases económicas terminan soportando diferentes gravámenes, aunque respondan a denominaciones y justificaciones distintas.

Un inmueble, por ejemplo, puede estar alcanzado por impuestos al patrimonio, a la renta si se encuentra alquilado, contribución inmobiliaria departamental e impuesto de Primaria. Los vehículos también soportan distintas cargas a lo largo de su adquisición, tenencia y eventual comercialización.

Cabe preguntarse si no estamos ante una acumulación de obligaciones que termina desdibujando la razonabilidad del sistema. ¿Es lógico que quien trabaja y genera ingresos, consigue adquirir una vivienda, compra un vehículo o logra ahorrar deba afrontar sucesivas exigencias tributarias por esas distintas manifestaciones de su esfuerzo?

Podría llegar a transmitirse un mensaje contradictorio: cuanto más se trabaja, se produce, se adquiere o se ahorra, mayores parecen ser las oportunidades de que el Estado reclame una nueva contribución.

Pero el problema no termina en cuánto se recauda. También importa qué se hace con esos recursos. La sociedad tiene derecho a exigir que exista una relación razonable entre el esfuerzo económico que se le demanda y los servicios, las prestaciones y los resultados que recibe a cambio. Y lo que se aprecia son subvenciones sin sentido, retribuciones a políticos fuera de contexto, gastos improductivos, despilfarro por doquier...

Por eso, además de discutir la creación o modificación de impuestos, sería necesario revisar la dimensión del Estado, sus estructuras y la eficiencia de su funcionamiento.

Un sistema tributario debe financiar las necesidades colectivas, pero no debería convertir el esfuerzo por progresar en una carga que parezca penalizar a quienes lo consiguen.

