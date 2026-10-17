Caminando por las cornisas

Dr. César Eduardo Fontana | Montevideo

@|Ignoro el motivo pero al parecer hay personas a quienes les gusta caminar por las cornisas. Si se tratara de un ciudadano cualquiera sería algo de su sola voluntad y allá él, pero cuando el tema alcanza a personas públicas cambia su cariz. Esto viene a cuento en razón de que en la edición del jueves 8 de octubre, 1ª Sección, pág. 3 de El País se informa que el titular de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) habría cometido una irregularidad al firmar una determinada resolución de dicha repartición y que ahora se estaría tratando de corregirla.

Desconozco si la versión es cien por ciento correcta o no y además no tengo ni medios ni interés de verificarlo, no me interesa el tenor de la cuestionada resolución, tampoco si correspondía que la firmara o no lo hiciera y a fin de cuentas no soy quién para emitir un juicio relativo al Sr. Administrador de ASSE puesto que no hay nada peor que desubicarse y creerse Catón el Censor; pero lo que sí puedo constatar es que no se trata de la primera vez que dicha persona ha estado en boca de muchos, fundamentalmente políticos del oficialismo y la oposición, por situaciones que podrían (condicional) haber sido incompatibles con su función. Este es el verdadero tema de estas líneas, no “juzgar” a nadie. Lo que llama la atención es la asiduidad con que algunas personas gustan de caminar por las cornisas ya que, como es fácil de comprender, la posibilidad de caerse es bastante; y lo que uno se pregunta está referido a por qué no se toman las debidas precauciones, las que no parecen ser muy complicadas.

Nadie se pondría a limpiar un arma de fuego sin verificar antes si su cargador está vacío, eso simplemente se denomina prudencia y sirve para muchas actividades en la vida. Por lo demás, cuando se ocupan cargos públicos siempre se tiene a mano a algún asesor a quien consultar y ello lejos está de significar incompetencia o inseguridad, más bien todo lo contrario. Previniendo se evitaría lo que casi con seguridad vendrá después, esto es, el arrojarse dardos entre oficialistas y opositores, llenando espacios en prensa escrita y televisada y dejando para atrás- ya lo sabemos- las cosas que le importan al ciudadano de a pie y mucho me temo en no equivocarme. Por eso resulta tan recomendable no caminar por las cornisas.