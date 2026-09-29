Arquitectura en la costa de José Ignacio

Daniel Curbelo | Maldonado

@|El reciente incendio que destruyó dos viviendas en la playa de José Ignacio —en la franja comprendida entre La Huella y el Faro— deja sobre la mesa una reflexión necesaria sobre la arquitectura y el desarrollo urbano en nuestras costas.

Una de las casas afectadas fue objeto de severas críticas desde su concepción por romper de forma evidente con la armonía del entorno y vulnerar las regulaciones vigentes para las construcciones en la faja costera, especialmente en lo relativo a las alturas permitidas y a una volumetría desproporcionada. Tras el fuego, la estructura al desnudo expuso con crudeza la realidad del inmueble: un sistema de construcción en seco apoyado sobre columnas de hormigón desproporcionadamente altas y finas, del cual hoy solo persisten esos pilares.

Más allá del lamentable suceso, el panorama actual abre una oportunidad para enmendar el rumbo. La reconstrucción en un punto tan neurálgico y sensible de nuestra costa debe alinearse estrictamente con las normativas ambientales y edilicias, respetando la escala local, la estética del paisaje y el nivel constructivo que el valor de la tierra y la zona merecen.

Resta esperar que las autoridades competentes y los responsables asuman este compromiso con la responsabilidad que el lugar exige.

