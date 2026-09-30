Alimentación en escuelas

Vecina de La Teja | Montevideo

@|La prestigiosa revista “Investigación y Ciencia” dedica un artículo a investigar sobre la importancia de dar almuerzos en las escuelas para combatir la inseguridad alimentaria y la deserción escolar

Las cifras son elocuentes. En Uruguay, en Primaria, ese servicio hace tiempo que se presta afortunadamente, pero habría que considerarlo también para el Ciclo Básico, donde se observan altas tasas de abandono.

La alimentación es decisiva a la hora de evaluar el éxito o el fracaso de las herramientas que tenemos para evitar el abandono estudiantil.