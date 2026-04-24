Sin enojarse, ministro

El ministro Gabriel Oddone brindó una extensa entrevista a Emiliano Cotelo en En Perspectiva. Es una aparición del ministro que merece comentario por contener varias afirmaciones que no encuentran sustento en la realidad y porque creemos que hay versiones considerablemente mejores de él que las que reflejó ese intercambio.

En su esperable afán de defender la gestión, deslizó algunas imprecisiones que conviene no dejar pasar. Una especialmente notoria: afirmó que 2025 fue “el mejor año de creación de puestos de trabajo en 11 años”. La expresión es, lisa y llanamente, incorrecta. En 2025 se crearon unos 27 mil empleos. Menos que en 2022 (31 mil), que en 2024 (35 mil), que en 2023 (40 mil) y bastante menos que en 2021 (59 mil). El ministro también pasó por alto que en 2025 se incumplió la regla fiscal vigente, que limitaba el crecimiento del gasto público: el gasto terminó creciendo a casi el triple de lo permitido.

Pero más allá de los errores puntuales, que todos cometemos, llamó la atención la falta de templanza con la que respondió a algunas de las preguntas. Algunas reacciones resultan especialmente llamativas.

En particular, fue destemplada la caracterización del Centro de Estudios para el Desarrollo como un think tank “partidario” y con “orientación cercana a una administración”. Con esa adjetivación, el ministro evitó discutir la pregunta concreta que se le realizó por qué no habría este año un desajuste fiscal del orden de los 500 millones de dólares, dado el menor crecimiento económico proyectado. En vez de responder con argumentos y evidencia, optó por descalificar.

Conviene recordar los hechos. El CED integra el Comité de Expertos de la institucionalidad fiscal, ha participado en instancias convocadas por el propio Ministerio de Economía en los temas más diversos y coopera habitualmente con organizaciones públicas y privadas de todo tipo, entre ellas Ágora, el think tank fundado por el hoy ministro. Más importante aún: la participación en el Comité de Expertos es, por normativa vigente, incompatible con la actividad partidaria. Si el ministro realmente cree que el CED es una organización partidaria, debería excluirnos de esas funciones. No puede sostener ambas cosas a la vez.

Desde el CED vamos a suponer que esta salida de tono es propia del estrés que conlleva la responsabilidad de conducir el Ministerio de Economía en un contexto internacional complejo. El conocimiento personal a lo largo de los años nos permiten saber que hay versiones mucho mejores del ministro Oddone. Lo seguiremos escuchando con atención y respeto, tanto por su cargo como por su persona, y con la consideración de haber debatido y hasta investigado juntos.

Por nuestra parte, seguiremos aportando trabajo riguroso al Comité de Expertos, participando en las instancias a las que se nos convoque y cooperando con actores diversos del sector público y privado. Nos sigue impulsando la convicción de que un mejor Uruguay es posible, y continuaremos haciendo análisis y propuestas de política pública desde nuestra mirada, que ciertamente es más liberal que la del Ministro, pero ejercida con la mayor frontalidad y honestidad intelectual.

Es mejor que discutamos ideas, argumentos y evidencia. Sin descalificarnos. Sin enojarse.