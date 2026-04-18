Qué lastima, el presidente Orsi desaprovechó una linda ocasión para hacer la diferencia y muy en particular para hacer valer su autoridad, lo que es bueno y hace falta de vez en cuando. Pero, finalmente viajó a Barcelona a marcar tarjeta. Es otra reunión se dice, pero es lo mismo: el perro es uno solo. Se reunirá, entre otros, con Pedro Sánchez, Petro y Lula, principales líderes progresistas, según ellos, lanzados a enfrentar el avance de “las derechas”. Cualquiera pensaría que Sánchez debería dedicarle un poco más de atención a la interna propia, a sus familiares y lo que hacen y en que están y no tanto dedicarse estas cosas. Quizás sea para distraer. Lula, además de, otra vez, incidir en la conducta y decisión de Orsi, -con la complicidad de la Secretaria de la Presidencia y la Cancillería-, busca y busca titulares. Pobre, su imagen sigue en franco deterioro; ahora salió a terciar y le brindó todo su apoyo y respaldo al Papa León XIV en su enfrentamiento con Trump. El pontífice debe “saltar en una pata”, con eso.

Y mientras estos “progresistas” se dedican a la revolución socialista y a acabar con la derecha y el imperialismo, con Fidel en el punta de pie inicial, sus pueblos están cada vez más pobres o esparcidos por el mundo: lo de Cuba, Venezuela y Nicaragua no necesita presentación, como el caso del Kirchnerismo. Han hundido tanto a sus países que le han dado salida y espacio a una especie de monstruitos, que posan de liberales pero nada que ver.

En lo local, en tanto, hay titulares que asustan a la gente.

Liberarán a 2 mil presos, después bajó a 700, y vaya a saber uno. Una vecina me comentó: “una va con miedo, lo roban, lo golpean, de noche no salgo, además gente durmiendo o acampada en cualquier lugar, y ahora le van a sumar mil y pico más, porque qué va a hacer y dónde va a ir la mayoría de esa pobre gente”.

-Supongo que el gobierno está previendo todo ello, respondí.

-¿Si?; acuérdese lo que fue la vez pasada con la liberación de una cantidad de presos, cuando el primer gobierno del Frente.

Y el otro titular es el referido a la “revisión de impuestos” que se analiza en un documento del FA.

Un amigo me llama y me dice:

- ¿En qué se diferencia la liberación de los presos a la nueva revisión de impuestos?

-…

- En que con la liberación aumentará el porcentaje de ciudadanos que serán víctimas de robos, golpes o algo peor, mientras que con la tal revisión es seguro que nos degüellan a todos.

No es más que un documento interno, pero deberían ser más cuidadosos porque eso afecta casi de lleno al presidente que fue el que se comprometió a no más ni a aumentar impuestos.

El documento dice que en la tal revisión “no debería contemplarse la creación de nuevos impuestos” aunque apunta al patrimonio, de hecho a las herencias y por supuesto IRPF, Imesi, IVA, y a todos los ya existentes y si prospera por ahí vendrían los mazazos. Esto es lo sustancial. Hay referencias repetidas a ambiente, género, solidaridad, y por supuesto igualdad y además contra la concentración de la riqueza. La cháchara de siempre, -no se les cae una idea- , pero ese es alimento para las bases, así que…

Y hasta ahora nadie en el FA se ha animado contra las barras bravas. Qué lástima.