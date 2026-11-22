Es algo muy curioso el fenómeno emotivo que despierta el ferrocarril en mucha gente. Pensábamos en eso cuando la primera locomotora del grupo RAS ingresaba triunfante en el nuevo polo logístico que inauguró esta empresa el pasado viernes en Progreso. Toda la cúpula del gobierno y la crema del mundo empresarial se miraba extasiada ante el sonido de la bocina del tren, cosa que en Uruguay parecía casi extinguido.

Un párrafo para el amigo Ruben Azar. Que sobreponiéndose incluso a un complicado tema familiar, estaba allí para encabezar el puntillazo final de una inversión que solo él sabe lo que habrá costado ejecutar, nadando años en el pantano viscoso de la burocracia nacional.

Pero en los corrillos del evento, así como en cada bar y café del país, el tema de conversación era uno solo: la polémica en torno a los precios de la patente.

Como cada año por estas fechas aparece ese misterioso número pergeñado por el Congreso de Intendentes, que logra el milagro bíblico de impulsar el valor de los autos usados cuando el mercado los da cayendo sin parar. Y como cada año, la indignación popular se potencia ante la avaricia insaciable del recaudador estatal uruguayo, que deja al Sheriff de Nottingham como un filántropo desprendido.

Acá queremos mencionar algo que siempre nos ha rechinado, pero que cada vez que lo decimos todo el entorno nos mira como si fuéramos un gajo desprendido del libreto de Javier Milei. Cuando se creó el Sucive, el sentido común uruguayito gris y culposo lo impuso como si fuera una especie de avance civilizatorio. El clásico argumento con tono de sabio de que “cómo puede ser que Uruguay tenga 19 patentes distintas, y que algunos se vayan a Flores o a Durazno para pagar menos”.

De los comentarios más estúpidos y extendidos que hemos escuchado. ¿Qué creen que va a pasar cuando se juntan 19 zorros en un cuarto? Y... las gallinas deberían ir contando las plumas.

Pues eso fue exactamente lo que pasó. Unificada la patente, ya no hay ni vía de escape, ni entes testigo que dejaran en evidencia el nivel de afano. A los muchos que ahora se indignan y festejaron ese “logro” con algarabía, nos gustaría preguntarles, ¿están mejor las calles de su localidad desde el Sucive? Como decía Gorzy... “to cry to the little room”.

Pero no se enoje. El motivo de molestia con el costo de la patente es justificado. En la mayoría de los países ese costo es insignificante y en no pocos viene incluido en el precio del combustible. Incluso una consulta rápida por internet nos muestra que el coche más popular de los últimos 5 años en Argentina, Chile y Uruguay paga un piso de 180 dólares por año en Argentina, 95 en Chile, y 440 en Uruguay. Con esa diferencia, una se imaginaría que las calles urbanas de nuestro país serían autopistas alemanas. Ah... ¿no son? Mirá vos... ¡Qué sorpresa!

Ahora bien, si dejamos la demagogia populachera por un momento de lado, también es verdad que los intendentes tienen razón con su enojo ante el reclamo popular. Desde hace años, cuando se definieron las competencias y los ingresos de las comunas, se hizo algo bien uruguayo. Por un lado se les atribuyó todo tipo de tareas que muy poco tienen que ver con sus cometidos básicos, desde salud hasta vivienda, pasando por seguridad y tantas otras cosas. A la misma vez se les asignaron escasos recursos por parte del estado que recauda impuestos, y entre ellos, quedó la patente.

Como bien dijo el intendente de Flores Diego Irazábal en El País el otro día, los que se quejan de la patente no dicen nada de que ese autito de 20 mil dólares que se compra el laburante tiene la mitad de costo de impuestos. Ni que hablar de la nafta.

A lo que vamos es que el problema no es el costo de la patente. Ni de la nafta, de los autos, ni de la leche o el pan. Todas cosas que en Uruguay son mucho más caras que en cualquier país similar.

El tema es que tenemos un estado que quiere hacer de todo, en todos los niveles, y recauda a lo bestia para entregar resultados penosos. ¿Por qué una intendencia tiene que financiar policlínicas? ¿Por qué una intendencia tiene que tener policías? ¿Por qué tiene que haber 19 direcciones de bromatología en este país? Y a la inversa, ¿no es lo más lógico que sea la intendencia la que se encargue de la ayuda social? Al fin y al cabo, es la “cara” del estado que está más cerca de la gente. Y la primera a la que se le toca la puerta cuando hay un problema.

Lo que hay que hacer es sincerarse. Y acometer una reforma profunda del estado, que reorganice competencias, distribución de recursos, y elimine duplicaciones de servicios e ineficiencias que rompen los ojos. Y que después nos obligan a ser el país más caro del continente.

Claro que antes de que pase eso es probable que veamos naves espaciales en vez de trenes, maniobrando en el polo logístico de Progreso.