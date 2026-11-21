El ministro de Economía le dio una muy buena entrevista a Carlos Pagni, en la que presentó un Uruguay que da envidia: el riesgo país más bajo de América Latina, la menor inflación en décadas, estabilidad macroeconómica, apertura e integración al mundo, todo logrado gracias a un sistema político que “gestiona bien el disenso”.

Más allá de los matices, hay logros reales que el país necesita destacar. En momentos de turbulencia en el mundo, hay que transmitir solvencia y tranquilidad, y Oddone lo hizo muy bien.

También señaló lo que considera medular en una política de gobierno: lograr el equilibrio para que la economía de mercado se desenvuelva preservando la cohesión social.

Una economía que se enfoca solo en el crecimiento no es sostenible. A su vez, una economía que se concentra exclusivamente en la distribución del ingreso, sin ocuparse del crecimiento, impide el desarrollo.

Es imposible discrepar en lo conceptual con el ministro, pero esa visión muestra solo una cara de la moneda.

La realidad es que nuestros números no están ordenados, el Mercosur hoy desvía más comercio del que crea; y somos caros, no por ser chicos, sino porque tenemos un Estado grande e ineficiente y una apertura insuficiente para nuestro tamaño. En la disyuntiva entre crecimiento y cohesión social, nos hemos extralimitado hacia la distribución a través del gasto. Cuanto más y peor gastamos, menos crecemos y más fracturada está la sociedad.

En los últimos 12 años el déficit fiscal promedió más del 4% del PBI. Uruguay no tiene superávit primario desde 2013. Es decir; recaudar más de lo que gastamos antes de contabilizar los intereses de la deuda. Sumando 2025 y 2026 superará el 9%. El presupuesto recién apunta al equilibrio primario en el 2029. Serán 15 años de déficits crónicos financiados con deuda.

Esto nos llevó a ser uno de los 5 países más sobreendeudados de América Latina, entendiendo por sobreendeudamiento no poder pagar sin recurrir a más préstamos. A fines de 2025, la deuda bruta total del sector público era casi del 75 % del PBI. Pasó de 33.000 millones de dólares en 2014 a 64.100 millones en 2025: en 11 años casi se duplicó y pasamos del 58% al 75% del PBI.

¿Es justo seguir gastando hoy aumentando una deuda que pagarán las futuras generaciones?

Otra condición básica para crecer, como país chico que somos, es ser abiertos y estar integrados al mundo. Alcanza con mirar nuestra historia: cada vez que lo hicimos hubo prosperidad y cada vez que le dimos la espalda al mundo nos estancamos.

Nuestro coeficiente de apertura es del 50% del PBI, frente al 240% de Irlanda. La mayoría de los países chicos abiertos supera el 100%. Uruguay no es un país abierto y está integrado al Mercosur, uno de los bloques regionales que menos comercio genera.

Sabemos que reformar el Mercosur es muy difícil políticamente: dejó afuera sectores para proteger la industria brasileña y argentina, permite lista de excepciones al arancel común, y dejó fuera de las compras públicas a las empresas del Estado. Aun así, a nivel local queda mucho por hacer, como desmantelar la burocracia y los resabios de la sustitución de importaciones. La ley de competitividad es un pequeño primer paso en la buena dirección.

En los años 70, el ingeniero Végh Villegas llevó adelante la liberalización del sector agropecuario y la del financiero. Ambas reformas han sido pilares de nuestra estabilidad y crecimiento y de nuestro acceso al mercado internacional de deuda. Lamentablemente, la apertura del sector real de la economía no se completó.

Hace tiempo que vivimos de espaldas al mundo y seguimos pagando las consecuencias.

Entre 2015 y 2025 Uruguay creció en promedio 1,2% anual. En el mismo período, Perú creció 2,4%, Paraguay 3,1%, Costa Rica 3,7% y República Dominicana 4,4%. Hasta 2014 corríamos a la par de ellos, pero desde entonces nos quedamos. Si hubiéramos crecido como Costa Rica, hoy la economía sería cerca de 30% más grande.

La perspectiva histórica de largo plazo es todavía más dura. Según el Banco Mundial, en 1960 Uruguay tenía un ingreso por habitante parecido al de España, el doble que Chile y seis veces el de Corea del Sur. Hoy España nos supera en 54%, Corea casi nos duplica y Chile ya tiene el 77% de nuestro ingreso. En 1960 Argentina era 12% más rica que nosotros por habitante, tras décadas de crecer poco y gastar más de lo que tenía, hoy su ingreso por habitante es el 69% del nuestro.

Argentina no es la vara para medirnos, sino una alerta de lo que puede pasar si no actuamos. A ellos también les pasó de a poco, sin que nadie sintiera que estaba cayendo.

El diario español El Mundo resumió una entrevista a Kristalina Georgieva con este titular: “La directora del FMI advierte en Davos: ‘Crecer al 3% no es suficiente, la deuda del 100% es demasiado pesada. No sean complacientes’”.

Se refería al nivel de deuda acumulado por las economías de Occidente, China y Japón. EE. UU., como emisor de la moneda de reserva mundial, acumula dos décadas de déficits superiores al 5% en promedio, y el mercado ya da señales de desconfianza.

Georgieva se preocupa por los niveles de déficit alcanzados, sus consecuencias en el crecimiento y la creciente amenaza de la deuda mundial. Entiende que no se puede seguir con más gasto ni deuda, porque condiciona el crecimiento de la economía mundial y la capacidad de repago.

Cualquier semejanza con nuestra realidad es pura coincidencia.

El estancamiento es el resultado de malas decisiones que tomamos y de otras que venimos postergando. Gastamos más de lo que entra y muy ineficientemente. Entre 2005 y 2025, el gasto público en términos reales aumentó un 40% más que el PBI. Estamos estancados y seguimos gastando. La pobreza infantil no es consecuencia de gastar poco, sino de gastar muy mal.

Discutimos 50 millones para la pobreza infantil mientras en silencio, solo en intereses se van más de 2.500 millones de dólares al año.

Los disensos de los que habló el ministro existen y algunos funcionan bien. Lo que todavía no aparece es el consenso para hacer lo que cuesta votos. Los diagnósticos son claros hace rato: hay que gastar menos y mejor y abrirse de verdad al mundo. Ambas decisiones tienen costo político y por eso el sistema en su conjunto las posterga hace años.

Si la estabilidad es nuestro mayor logro, el riesgo es conformarnos con ella. Y conformarse, en un país que crece al 1%, se endeuda cada vez más y tiene cada vez menos nacimientos, es la forma más prolija y segura de seguir yendo para atrás. Corresponde preguntarnos qué les estamos ofreciendo a las nuevas generaciones para construir su futuro aquí.