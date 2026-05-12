La tiranía de tener razón

Discutimos todo el tiempo. Pero cada vez entendemos menos.

Una reunión de trabajo. Alguien propone una idea. Otro responde: “Eso no va a funcionar”. El primero se endurece. El resto se calla. La conversación muere antes de empezar.

Una pareja al final del día. “Nunca ayudás en la casa”, dice uno. “Siempre exagerás”, responde el otro. No importa quién tenga razón, ambos ya están a la defensiva.

Una mesa con amigos, alguien habla de política. Bastan dos frases para que el clima cambie. Las posiciones se vuelven identidades. Ya no se discuten ideas, se defienden bandos.

En todos los casos el desacuerdo no es el problema. Es la materia prima de cualquier sociedad plural, de cualquier organización que quiera pensar mejor, de cualquier vínculo que aspire a ser honesto. El problema es que no sabemos cómo sostenerlo sin que se rompa todo lo demás.

Julia Minson, profesora de Harvard, en su nuevo libro “How to Disagree Better” desafía una creencia demasiado arraigada hoy en día: en una discusión, nuestro objetivo no debería ser convencer, sino entender.

Porque cuando entramos en una conversación para imponer, ocurre algo predecible: el otro se defiende, deja de escuchar, nosotros subimos el volumen, endurecemos el lenguaje, simplificamos nuestros argumentos, y el resultado es conocido. Dos personas hablando, nadie entendiendo.

Minson propone un giro mínimo pero decisivo, que es priorizar lo que llama “receptividad”. No es estar de acuerdo, es hacer visible que el otro fue escuchado. En lugar de “eso no tiene sentido”, decir “Entiendo por qué lo ves así, sobre todo por tal cosa. A mí me preocupa tal otra”. El desacuerdo sigue ahí, intacto. Pero la conversación no se rompe. “Duro con el problema, suave con las personas”, dice el famoso método de negociación de Harvard.

Puede parecer un cambio menor -apenas una cuestión de tono- pero en realidad es un cambio de lógica. Porque introduce algo que hoy escasea, que es la posibilidad de disentir sin descalificar.

En el trabajo esto se traduce en mejores decisiones, porque los equipos donde las personas pueden disentir sin costo reputacional, piensan mejor. No porque estén más de acuerdo, sino porque exploran más.

En las relaciones personales, implica reemplazar la acusación por la negociación. Pasar del “siempre” y el “nunca” -esas palabras que cierran cualquier diálogo- a la descripción de lo que nos pasa y la invitación a resolverlo juntos.

En la conversación pública, quizás sea donde más falta hace. La polarización no es solo una diferencia de opiniones, es una incapacidad de reconocer legitimidad en la mirada del otro. Y sin ese reconocimiento mínimo, no hay deliberación posible, solo confrontación.

Es que, más allá de un acto de cortesía, disentir mejor es una habilidad estratégica. No se trata de ceder, ni de relativizar convicciones. Se trata de sostenerlas sin destrozar al otro. Dejar espacio para que una conversación pueda, todavía, cambiar algo -aunque no sea la conclusión, al menos la comprensión.

En un mundo donde cada desacuerdo parece empujarnos a un extremo, aprender a quedarnos en el medio -ese lugar incómodo donde todavía se puede escuchar- puede ser, paradójicamente, una forma de avanzar.

Solemos quejarnos por no estar más de acuerdo. Pero para eso, antes necesitamos aprender a disentir mejor.