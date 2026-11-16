La cumbre que generó gran expectativa mundial

De repente, el mundo volvió a febrero de 1945. Gran parte de los diarios del mundo y una inmensidad de portales publicaron la foto de la Conferencia de Yalta. Sentados en el jardín del Palacio de Livadia, Winston Churchill, Franklin Roosevelt y Josef Stalin aparecieron por doquier, debido al encuentro que sostendrán el jueves en la ciudad china de Shenzhen Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin.

Las diferencias son muchas. Aquel encuentro en el Palacio donde veraneaba el zar Alejandro II y donde murió su sucesor, Alejandro III era entre tres líderes que se habían aliado para derrotar al Tercer Reich. Acababan de vencer a un monstruo y se sentaban en ese balneario de Crimea a conversar sobre cómo se dividirían el mundo. Pero eso no es necesariamente una diferencia con el encuentro en Shenzhen, sino probablemente lo contrario.

Tanto el jefe de la Casa Blanca como el amo del Kremlin y el líder chino que más poder concentró desde la muerte de Mao Tse-tung, conciben un derecho natural de sus respectivos países imperar en tres grandes porciones del globo terráqueo.

Trump procura gravitar y decidir sobre las Américas, desde Ushuaia hasta el Ártico Canadiense, incluida Groenlandia. Putin pretende el derecho de incorporar al mapa de Rusia todo lo que fue de la URSS y, además, gravitar sobre la totalidad de Europa del mismo modo que había gravitado sobre la Europa Oriental en los tiempos del Pacto de Varsovia. Y Xi pretende que le reconozcan el derecho a deglutir Taiwán y quitarles con islas artificiales mares a Vietnam, Filipinas, Japón y Corea del Sur.

Stalin pretendió mucho menos que Putin, pero quizá porque al frente tenía dos gigantes: Roosevelt y Churchill. Ahora, en lugar de aquel primer ministro británico está el líder de China, que no es el país campesino y feudal de mediados del siglo pasado, sino una superpotencia económica, tecnológica y nuclear.

Una diferencia es que a Yalta habíanacudido exclusivamente para eso los líderes de aquel mundo donde Churchill describió dividido por la Cortina de Hierro. En cambio el encuentro en Shenzhen se da en el marco de una cumbre de la APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico).

Lo que se busca en esa ciudad de China que es el corazón del progreso tecnológico del gigante asiático, es establecer mecanismo de comunicación inmediata para conjurar cualquier peligro militar. También tantearán la posibilidad de acordar mecanismos de estabilidad que potencien aún más el desarrollo y la producción de alta tecnología.

Pero la verdad es que esos temas están en las agendas de Trump y de Xi, pero no en la de Putin, más interesado en ponerle el moño a un acuerdo entre Moscú y Washington avalado por Beijing que le permita concluir la guerra en Ucrania lo antes posible y con la totalidad (y un poco más) de los territorios conquistados por su ejército.

Aunque invierte océanos de dinero en el desarrollo de IA, en materia de competencia por la hegemonía tecnológica Rusia aún juega en otras ligas.

De tal modo, que Putin vaya a tener un lugar en el encuentro en el que muchos esperan una nueva Conferencia de Yalta es, en sí mismo, un logro del líder ruso. Y también una muestra de la simpatía (o al menos disposición a ayudarlo con su desastrosa guerra en Ucrania) que le tiene Xi Jinping, a la vez de una muestra contundente de su influencia sobre presidente norteamericano.

Las necesitaba para neutralizar el logro ucraniano en las negociaciones pronto a comenzar, ya que participarán líderes de la Unión Europea junto al presidente Volodimir Zelenski, en esa mesa donde se discutirá el fin del conflicto iniciado por Putin al invadir el país vecino.

Muchos consideran que a Trump le falta músculo desde su derrota en las elecciones de medio término. No es tan así. La debacle de los republicanos lo deja enclenque en la política interna, pero le queda margen para importantes decisiones en el plano internacional.