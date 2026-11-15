Glorias (dudosas) robadas

El furor generado por la visita del Papa nos encontró a miles de kilómetros del país. Aunque si hay un lugar en el mundo que hace sentir a la persona más consciente de la insignificancia de su ser carnal, y susceptible a las narrativas espirituales, ese es España. Y en particular la impactante catedralde Sevilla, donde las imágenes, las luces, los espacios, parecen diseñados para que incluso un escéptico uruguayo sin bautizar, se anime a “problematizar” su agnosticismo… Pero nos estamos adelantando. Déjenos dar un paso atrás.

El asunto es que gracias a una invitación de los amigos del Banco Santander, asistimos a un evento financiero y a una charla con la mujer fuerte de esa institución, Ana Botín. Más allá de los temas bancarios, un punto nos llamó particularmente la atención. Y fue el foco puesto en el tema defensa.

Tanto Botín, como un panel de expertos en geopolítica, hablaron sin mucho pudor de la masiva inversión en armas y defensa que debería acometer Occidente en los próximos años. La ilusión del fin de la historia, y las causas blancas como el cambio climático, parecen haberse dado de frente con una realidad muy dura, no muy distinta a la que ha enfrentado la humanidad desde siempre. La guerra como amenaza permanente.

A la salida de esa conferencia, el contraste en la calle era chocante. Una manifestación de estudiantes, sindicalistas y grupos feministas, protestaban en defensa de la educación pública, y en rechazo a lo que denunciaban como el avance de la “ultraderecha”. La situación en España es de particular tensión, a menos de un mes de una elección que podría marcar el fin de la era de Pedro Sánchez, alguien que para mantenerse una década en el poder, no ha titubeado en avivar el sentimiento fratricida que anida desde siempre en el alma de los españoles.

Allí, en la avenida, un grupo de señoras de mediana edad levantaban las manos y chillaban a todo pulmón que había que resistir y defender las “conquistas”, de “la derecha”. Un discurso que sonaba demasiado parecido a otro que generó mucho revuelo en un pequeño país a un océano de distancia, donde la visita de León XIV parecía soplar en el fuego casi apagado del fervor religioso de mucha gente. Allí, una periodista deportiva, con un sentido de la ubicación inversamente proporcional a la necesidad de figurar, decía: “Buen día para recordar que el aborto es legal, gratuito y seguro en nuestro país. Que el matrimonio es igualitario. Y que la eutanasia es un derecho. Cuidar lo adquirido como un tesoro porque costó años y los discursos conservadores siguen vigentes”.

Mucha gente rechazó el comentario criticando la oportunidad. El salir en ese momento en que tanta gente se movilizaba alegre a las calles a sentirse parte de un fenómeno que en el mejor de los casos ocurre cada 30 años, a hacerse el distinto. ¡Qué necesidad! Por no decir algo más chocante. A nosotros nos llamó la atención otra cosa. Y es la forma en que cierta gente hoy en día, se suele vestir de glorias (si las podemos llamar así) ajenas.

Cabe preguntarse… ¿Cuál fue el sacrificio que hizo la comentarista para que Uruguay goce de esas “conquistas”? ¿Qué esfuerzo, qué riesgo personal, qué acción heroica debió acometer ella o su entorno para lograrlas? Según mi recuerdo, el llamado matrimonio civil igualitario se aprobó sin mayor polémica y luego de un trámite bastante soso. Lo mismo que la eutanasia. Y el aborto, más allá del enojo de algunos, cuando hubo que votar, fueron 200 mil personas. O sea, ¿dónde estuvo esa épica? ¿Quién es ese poderoso enemigo al que creen estar enfrentando temerariamente?

Y ahí está la conexión con las señoras en las calles de Madrid y Sevilla. Es como que vivimos rodeados de personas que se han construido una identidad de héroe de cuento de Marvel, donde están todo el tiempo declamando ser abanderados de una lucha épica que en el fondo no existe. Ni le importa a casi nadie más que a ellos. Que se palmean en la espalda mutuamente, por logros para los que en verdad su mayor sacrificio y compromiso, fue tirar un twit pobremente redactado, antes de irse al café a comer un carrot cake con las amigas, y lamentarse de las microagresiones del machirulismo de las “nuevas derechas”.

O sea… todo bien. En esta vida cada uno se aferra a lo que puede. Así como una joven de Casavalle nacida sin nada, se emociona al saludar a la figura máxima de una religión que tiene 2.000 años, a otras las conmueven… bueno, otras cosas. Lo que es difícil de entender, es la necesidad de vivir subido a un pupitre. Y de actuar como si la actuación más barata te diera chapa de heroína.

Donde las advertencias de los expertos en geopolítica tengan sustento, y esta es la vanguardia generacional que va a pelear por defender el estilo de vida occidental de las verdaderas amenazas que la acosan, para retomar el hilo religioso, que lo que venga nos agarre confesados.