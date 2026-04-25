Todos los que quisieron verlo y escucharlo lo pudieron hacer. Fue un testimonio desgarrador. Me refiero a la exposición de Ricardo Vilahomat, un docente cubano de física que vive en nuestro país desde el 2017. La semana pasada habló en el foro Voces por Cuba y Venezuela, celebrado en el edificio anexo del Palacio Legislativo. En su vehemente alocución trazó un panorama desolador de su país que, aunque conocido, no por ello dejó de conmover.

“Cuba es el infierno en la tierra”, sostuvo y agregó “Cuba es ver sufrir a tus hijos y a tus viejos” (…) Cuba es un país roto… Lo perdimos todo”.

Relató que hoy en la isla “se hacen colas de nueve horas para comprar algún alimento que nunca se sabe cuál será”. Indicó que en su país “los ingenieros trabajan por un maple (caja) de huevos”. Más adelante fustigó a la izquierda uruguaya, “porque está del lado de la dictadura cubana y no del pueblo de Cuba”. El profesor Vilahomat es uno de los más de 15 mil cubanos que viven en Uruguay. La diáspora alcanzó un número récord en 2025.

Por esas mismas horas, se conoció que una delegación del Pit-Cnt, integrada por cuarenta personas viajó a La Habana para participar en el acto del 1. de Mayo. “La delegación que va estar presente en la movilización del 1° de Mayo en la Habana, lleva cientos de kilos de medicamentos y de leche en polvo, para romper el bloqueo genocida que impone EE.UU. desde los años 60 y ahora recrudecido por el bloqueo naval para que no llegue petróleo a Cuba”., informó un comunicado del Sindicato Único de Trabajadores del Mar (SUNTMA).

El viaje de los sindicalistas, se produce semanas después de que una delegación encabezada por el presidente del FA, Fernando Pereira y la ex intendente de Montevideo, Ana Olivera viajaron a La Habana para entrevistarse con el dictador Díaz Canel.

A su regreso, resultó una fantochada las declaraciones de Olivera que, en una entrevista radial, sostuvo que los cubanos gozan hoy de “todas las libertades”. Subrayó que hay que conocer la historia del país caribeño. “Cuba viene de un José Martí que aspiraba a un partido único”, enfatizó. La obsecuencia puede llegar a límites inimaginables.

En todo esto hay que reconocer la coherencia del Frente Amplio. Declaró su admiración por Hugo Chávez desde que este llegó al poder a Venezuela. Se olvidó que el general Líber Seregni se negó a recibir al militar venezolano por ser este un “golpista”. Mantuvo relaciones carnalescon Venezuela en los tres primeros períodos en que gobernó en Uruguay. Nunca sabremos cuánto contribuyó el chavismo a las campañas electorales del FA. A la muerte del dictador, hizo buenas migas con Nicolás Maduro y optó por un cómplice silencio cuando las violaciones a los derechos humanos fueron cotidianas.

Con Cuba pasa algo similar. La izquierda uruguaya vio en la Revolución Cubana un modelo a seguir. La historia es conocida. Caro nos costó la idolatría que unos cuantos le profesaron a Fidel Castro y el intentar importar su revolución a estas latitudes. Hoy pasaron 67 años de la implantación de un régimen que no solo conculcó todas las libertades de los cubanos, sino que destruyó su economía. El Frente Amplio y el Pit-Cnt no han querido enterarse.