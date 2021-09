Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia

Los datos de hoy: no hubo fallecidos, 157 casos nuevos, 1.664 enfermos activos y 11 internados en CTI

Los datos divulgados por el Sinae indican que hoy se validaron 8.658 test y se constataron 157 nuevos casos de COVID-19 frente a los 7.639 y 146 de la víspera. El porcentaje de resultados positivos fue de 1,81% y ayer llegó a 1,91%.



En el día de hoy no se produjo ningún fallecimiento, ayer hubo uno.



La cantidad de enfermos activos bajó hoy a 1.664 frente a los 1.680 de ayer. De ellos, 11 están internados en CTI y en la pasada jornada eran 13.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, se redujo hoy 0,01, ubicándose en 4,57. El departamento de Río Negro volvió hoy al color amarillo de ese indicador, mientras que se mantienen en verde Artigas, Tacuarembó, Flores, Florida y Lavalleja.



Según el Sinae, en Artigas, Flores y Florida no se registran enfermos.

El MSP informó que hasta ahora se detectaron 402 casos de Delta; Salinas dijo que 43 están activos



El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció hasta el momento se detectaron 402 casos de contagios por la variante Delta del coronavirus a nivel de todo el país, principalmente en Montevideo y Canelones donde "se detecta una baja circulación", según publicó la cartera a través de su cuenta de Twitter.



Más tarde, el ministro de Salud, Daniel Salinas, informó en rueda de prensa en la Expo Prado que de los 402 casos actualmente hay 43 activos, la mitad en Montevideo y Canelones.



La mayoría están vinculados a viajeros o casos índices o brotes vinculados a viajeros, agregó el ministro. Dijo también que entre los enfermos hay muchos casos de personas que decidieron no vacunarse, pero también algunos vacunados.



El ministro aseguró que todos los casos de Delta están "rastreados, aislados y todos gozando de buena salud". Dijo que solo hubo un fallecimiento, de una persona que vino de un viaje, que superaba los 80 años. "Los números son fríos, pero hay un relativo control por el momento", afirmó.



Consultado sobre lo dicho por el presidente Luis Lacalle Pou respecto a la posibilidad de dejar de usar tapabocas al aire libre, el ministro dijo que "tiene cierta lógica en espacios abiertos", pero acotó: "Si uno va al centro de la cuestión: ¿Dónde está la obligación de usar tapaboca al aire libre? No tengo que derogar algo que no impusimos, simplemente fue una recomendación en momentos de alta circulación viral, una recomendación que no constituye obligación".



Uruguay adquirirá 500.000 dosis más de la vacuna de Pfizer, confirmó Álvaro Delgado



El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció esta tarde que el Estado uruguayo comprará 500.000 dosis más de Pfizer/BioNTech para sumar en la campaña de refuerzo de vacunas que lleva adelante el gobierno desde hace un mes.



Las dosis llegarán al país "en el último trimestre del año, para seguir fortaleciendo la inmunidad de los uruguayos a través de una tercera dosis", dijo el jerarca.



Las autoridades sanitarias habilitaron las vacunación anticovid a partir de los 12 años de edad. En el último mes, además, comenzó la campaña de vacunación de refuerzo para inmunodeprimidos, luego se anunció de una tercera dosis para quienes hayan recibido las dosis chinas de Sinovac, y el último anuncio fue una tercera dosis para los mayores de 60 años que hayan obtenido dos dosis de Pfizer y AstraZeneca.



Hasta el momento, el porcentaje de la población con dosis de refuerzo es 20,71%. En tanto, 76,67% recibió la primera dosis y 72,2% dos dosis.

Gran Bretaña flexibiliza condiciones de ingreso para algunos viajeros; para los que provengan de Uruguay no

El gobierno británico anunció hoy viernes una flexibilización de los requisitos de entrada a Inglaterra para los viajeros vacunados contra el covid-19, pero la medida no incluye a quienes lleguen desde Latinoamérica, la mayoría de cuyos países siguen en la lista roja, informó la agencia de noticias AFP.



A partir del 4 de octubre, las personas con la pauta de vacunación completa que viajen a Inglaterra ya no tendrán que someterse a un test antes de salir de un país que no esté en la lista roja, anunció el ministro de Transporte, Grant Shapps, en Twitter.



Después, a finales de octubre, la prueba PCR exigida al segundo día de la llegada a suelo británico será sustituida por una prueba de antígenos "menos costosa", precisó.



Los viajeros que den positivo tendrán que aislarse y someterse a una prueba de PCR confirmatoria, sin coste adicional, que se analizará para identificar nuevas variantes.



El ministro de Transportes también anunció que ocho países salen de la lista roja --que impone una costosa cuarentena obligatoria de 10 días en hoteles--, entre ellos Turquía, Pakistán y las Maldivas, pero ninguno de América Latina.



También a partir del 4 de octubre, el gobierno británico reconocerá la vacunación de otros 17 países y territorios, entre ellos Japón y Singapur, pero ningún latinoamericano.



Estas simplificaciones permitirán que "más personas viajen, vean a sus seres queridos o hagan negocios en todo el mundo, a la vez que darán un impulso al sector de los viajes", dijo Grant Shapps en un comunicado.



El Reino Unido, uno de los países más castigados de Europa por el COVID-19, ha registrado casi 135.000 muertes desde el inicio de la pandemia.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos el lunes. Buen fin de semana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



