¿En cuarentena? Qué se necesita para cobrar subsidio y cuándo debe pagar el empleador

Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, se refirió este lunes a los subsidios que entregará el BPS (Banco de Previsión Social) a las personas que hagan cuarentena ante una posible infección o infección de coronavirus.

"Estamos en una situación de emergencia sanitaria que repercute en varios niveles y hay que tomar decisiones a una velocidad que es la que corresponde (...) En la medida que hay medidas que se han tomado en este marco y que implican la cuarentena obligatoria para un conjunto de personas correspondía dar de parte del Estado esa respuesta: el subsidio por enfermedad", dijo en "Desayunos informales" (Canal 12).

El ministro indicó que "un 70% lo paga el BPS" y que "obviamente tiene que haber una certificación médica como en general ocurre y por los días correspondientes a la cuarentena".

"Lo que también se va a hacer es tratar de diagnosticar lo antes posible porque eso podría achicar el período de cuarentena. Personas que no están afectadas y que podrían estar liberadas antes de tiempo", explicó.



"El criterio del Estado es pagar el subsidio por enfermedad para las personas que están en cuarentena obligatoria prevista por el decreto correspondiente (...) A partir de la fecha del decreto, las personas que decidan irse de viaje a lugares que están marcados como de riesgo, al regresar van a tener que hacer cuarentena, pero como ya sabían que eso iba a ocurrir ahí no hay cobertura", añadió.

Por otra parte, indicó que si un jefe decide que no se trabaja, la empresa "tiene que pagar". "No hay una licencia por enfermedad. Es una decisión del empleador que puede tomarla, pero puede no castigar al empleado sin pagarle el salario", señaló.

"La gran orientación es el trabajo a domicilio. Es muy importante. Lo otro es tener condiciones de higiene en el trabajo. Si el trabajador entiende que su empleador no cumple esto, tiene que ir a la Inspección de Trabajo. Uno no puede exigirle al empleador un cambio de infraestructura pero sí algún cambio", agregó.



Consultado sobre una de las ocho personas infectadas, que en diálogo con El País reconoció que estuvo "en un casamiento con 500 personas", dijo que "se supone que la gente que fue al casamiento está en cuarentena". Mieres dijo que conoce "casos" y que a esas "las cubre el Estado".

Por otra parte, Mieres reconoció que si bien "todavía no decantó, hay anuncios a través de contactos con empresarios vinculados a distintas áreas que anuncian que van a haber envíos a seguro de paro".

El ministro se reunirá este lunes de tarde con las Cámaras Empresariales del Uruguay y el Pit-Cnt para "poner al día la información y recibir sugerencias porque pueden surgir situaciones no previstas".