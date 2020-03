BPS subsidiará pagos a quien haga cuarentena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, anunció ayer sábado que el gobierno resolvió otorgar el subsidio por enfermedad a los trabajadores que deban llevar a cabo una cuarentena obligatoria por sospecha de padecer el coronavirus.

Esto rige para todos aquellos trabajadores que aporten al Banco de Previsión Social (BPS) a los que el Estado exige un aislamiento por 14 días, sea por haber estado en contacto con personas infectadas por coronavirus o por haber vuelto al país desde zonas para las que rige el cierre de fronteras parcial, dijo Mieres a El País.

“Como los estamos obligando a tomar unos días por el riesgo de contagio tienen que tener derecho a subsidio. Si tienen que tener el certificado o no es una cuestión de instrumentación. Pero el concepto es que a toda persona que le obliguemos a hacer cuarentena y pierda salario el mecanismo que comprende es el subsidio por enfermedad”.



La medida había sido propuesta la semana pasada por el diputado del Frente Amplio Felipe Carballo, quien solicitó al gobierno estudiar la extensión de los seguros por enfermedad en casos en los que las personas presenten sintomatología.



Mieres además, exhortó a las empresas a que “en la medida de lo posible” implementen el sistema de trabajo a domicilio. “No podemos obligar, pero sí exhortar a que las empresas busquen en los casos que se pueda que exista trabajo a domicilio para evitar en los espacios laborales la mayor cantidad de personas posibles”.

Al respecto Verónica Raffo, abogada y socia de Ferrere Abogados, indicó que hoy no existe una reglamentación que regule el trabajo a distancia, y por lo tanto, empresas y trabajadores deberían poner las “reglas claras” sobre derechos y obligaciones antes de llevarlo a cabo.



“No hay nada de regulación laboral al respecto, la que existe es muy antigua y está pensada para alguien que está dentro de una empresa. La realidad entonces es que en caso de acceder a hacer teletrabajo se deben dejar las reglas claras de antemano”, aconsejó.



A su entender, y como medida extraordinaria sería necesario que entre ambas partes se acuerden “tres o cuatro reglas básicas” por el período que sea necesario. Por ejemplo, en qué horario se trabajará a distancia, el nivel de productividad que deberá generar el trabajador. En tanto, la empresa tendría que proveer de los insumos como computadoras en caso de ser necesario y correr con los gastos que acarrea. “La empresa deberá ayudar con la conectividad, pagar el WiFi, brindar una notebook si es necesario, entre otras medidas. Lo mejor es dejar todo claro antes de comenzar”, indicó.



De todas formas, por lo extremo y novedoso de la situación en Uruguay para la gran mayoría de los sectores productivos, Raffo reconoció que “mucho será de acierto y error (...) Es importante tener criterios claros y transparentes para no tener dolores de cabeza. Esto probablemente será algo extraordinario y temporal, entonces tanto las empresas como los trabajadores tendrán que tener mucha flexibilidad”, sostuvo.



En esa línea, Raffo dijo que por ejemplo se puede adaptar esa forma de trabajo a distancia a la realidad de la compañía. Por caso, proponer que comience un tercio de los empleados a trabajar en forma remota y rotar los equipos cada cierto período y consultar a los que les gusta o prefieran trabajar así y hacerlo en forma voluntaria.



Pero no solo el teletrabajo puede ser una solución. Para la abogada las empresas pueden ser creativas en buscar soluciones y por ejemplo, antes de enviar a trabajadores a seguro de paro por menor productividad, renegociar el tiempo de trabajo. “Tal vez a algunos les conviene o puede trabajar medio horario. Esto puede ser útil para la gente joven que estudia. Hay que ser creativo, hacer gestión de recursos de común acuerdo con los trabajadores, todo dependerá del sector de actividad”, finalizó la especialista.

MÁS Monitoreo, licencia o seguro de paro Ante el avance del coronavirus en Uruguay, Verónica Raffo, laboralista socia de Ferrere Abogados, explicó algunas de las medidas incluidas en un protocolo de acción para empresas elaborado por su estudio. Entre las primeras acciones, enumeró tener una “total visibilidad” con “monitoreo de dónde estuvieron las personas” y exigir el cumplimiento de la cuarentena si es necesario porque el empleador “tiene la obligación de preservar el ambiente laboral saludable y libre de riesgos para todos sus empleados y la única manera de hacerlo es obligando a una cuarentena obligatoria aunque no esté enfermo pero sí estuvo en una zona de riesgo”.



Asimismo, opinó que las empresas deben tomar otras medidas que eviten la propagación como, por ejemplo, suspender los viajes corporativos, no recibir clientes del exterior ni hacer eventos empresariales, y si es necesario reuniones con personas ajenas a la compañía, hacerlas por videoconferencia. Asimismo, aconsejó profundizar las medidas de limpieza en lugares de trabajo y sobre todo “difundir las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud Pública” para divulgar, educar y prevenir.



Raffo indicó además, que para los casos de empresas donde el coronavirus afectó en forma negativa por baja de actividad, el empleador puede apelar a varias opciones que ya existen como por ejemplo obligar a sus trabajadores a tomar sus licencias, enviar losa seguro de paro u ofrecer jornadas de medio horario”.