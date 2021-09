Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 185 casos nuevos, un fallecido, 1.684 personas cursando la enfermedad y 19 en CTI

Según los datos publicados por el Sinae hoy se validaron 6.923 test y se detectaron 185 casos nuevos de COVID-19 frente a los 5.128 y 149 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos fue 2,67% y en la víspera había sido 2,91%,



Hoy, al igual que ayer, se produjo un fallecimiento por el coronavirus. Desde que se desató la pandemia hubo 6.041 decesos.



Los enfermos activos bajaron desde lo 1,727 que había ayer a 1.684 en esta jornada. De ellos 19 están internados en CTI y en la víspera eran 17.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, se redujo hoy 021, ubicándose en 4,78. Están bajo el color verde de dicho indicador los departamentos de Artigas, Río Negro, Tacuarembó, Durazno, Flores, Florida y Lavalleja, el resto está en amarillo.



Salud Pública confirmó un caso de Delta en el brote del Hospital de Clínicas; esperan resultados de otros exámenes



Tras los primeros análisis del brote de COVID-19 que se detectó en el Hospital de Clínicas se identificó un caso de la variante Delta que fue anunciado por las autoridades sanitarias el pasado viernes, según confirmó el Ministerio de Salud Pública (MSP). El caso de Delta confirmado hoy está dentro de los tres que informó el director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, el pasado viernes.



Según supo El País, las tres muestras de la variante india que fueron confirmadas inicialmente se analizaron en el propio laboratorio del Hospital de Clínicas, pero el resto de las muestras fue enviado a otros laboratorios a cargo del Ministerio de Salud Pública. Aún no se conoce el resultado de las demás muestras.



Al momento, son 19 las personas contagiadas entre pacientes y funcionarios del hospital universitario, agregaron las fuentes. El viernes se habían informado 13 contagios.



El director del Clínicas, Álvaro Villar, expresó ese día “fuertes sospechas” de que el brote se inició por una paciente que ingresó al hospital, “que fue hisopada” y que “resultó positiva”.



La razón por la que los médicos del Hospital de Clínicas comenzaron a sospechar de que se trataba de la variante Delta fue a raíz de que el personal sanitario que se contagió está vacunado con Pfizer.



Hasta el momento no se ha detectado que la variante Delta circule a nivel comunitario en Uruguay, a pesar de que sí se han constatando casos. En todas las oportunidades se trató de personas que retornaron del exterior y resultaron positivas al ingreso, o contactos intrafamiliares de estos.



En la Cámara de Diputados hay 48 personas en cuarentena ante dos casos confirmados del coronavirus

Hay 48 los legisladores y funcionarios de la Cámara de Diputados en cuarentena después de que la diputada por el Frente Amplio Margarita Libschitz y el senador suplente de Juan Sartori, Juan Straneo, dieran positivo de COVID-19.



De esas personas, 38 son legisladores y empleados del Frente Amplio y diez son funcionarios de la Cámara de Diputados. El diputado blanco Juan Rodríguez se realizó un hisopado y le dio negativo en la tarde de este lunes, por lo que ya no está aislado. Así lo informó a El País Fernando Ripoll, secretario redactor de la Cámara de Representantes.



Dada la situación, se resolvió que el miércoles, jueves y viernes asista al Palacio Legislativo la mitad de los funcionarios de la Cámara para que "haya menos movilidad". Al mismo tiempo aclaró que todas las oficinas continuarán abiertas.



La sesión que se realizará mañana va a ser "rápida" para que haya un "mínimo contacto y circulación de personas". Se van a tratar dos proyectos. Uno refiere a la financiación del Fondo Coronavirus y el otro a la extensión de exoneraciones a empresas afectadas por la pandemia. Asimismo, se suspendió la sesión del miércoles.



Estudio del que participaron integrantes de la OMS dice que la vacunación de refuerzo no es necesaria ahora



La administración de una dosis de refuerzo a toda la población no es algo "apropiado" en este momento de la pandemia debido a la alta eficacia de las actuales vacunas para prevenir el covid grave, incluida la variante Delta, según un estudio internacional publicado hoy lunes en la revista "The Lancet".



La investigación, realizada por un equipo internacional en el que han participado científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otras instituciones, examina los datos de todas las pruebas clínicas y estudios observacionales publicados.



A partir de su análisis, los expertos constatan que las vacunas existentes "siguen siendo altamente efectivas contra la enfermedad grave", incluso la producida por las variantes de más riesgo.



Según un promedio de los resultados obtenidos en estudios observacionales, la vacunación actual muestra una eficacia del 95 % contra la enfermedad grave, tanto por la variante delta como por la alfa, y de un 80 % contra el contagio por cualquiera de ellas.



En todos los tipos de vacunas y variantes, la protección es más elevada frente a la enfermedad grave que ante la leve, apuntan los científicos.



Los autores agregan que, si bien se sabe que las vacunas son algo menos efectivas contra el covid asintomático y la transmisión, en las poblaciones con alto índice de inoculaciones es la minoría de no vacunados el principal vector de contagios, así como el grupo con mayor riesgo de padecer covid grave.



Los expertos subrayan que, incluso si los anticuerpos contra el virus en personas vacunadas bajan al cabo del tiempo, eso "no necesariamente significa una reducción de la eficacia de las vacunas contra la enfermedad grave".



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo electrónico [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.