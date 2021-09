Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy:

Antes de empezar a contarles como evoluciona la pandemia quiero comentarles que lunes y martes no tuvieron noticias mías debido a un problema técnico que impedía que recibieran la newsletter, pese a que les era enviada. Solucionado el inconveniente, hoy retomamos nuestro contacto habitual. Gracias por su comprensión.



Los datos publicados por el Sinae dan cuenta que hoy se validaron 10.326 test y 179 nuevos contagios frente a los 10.327 y 158 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos de esta jornada fue de 1,73 % y ayer había sido de 1,53%.



Después de una jornada con tres fallecimientos hoy no se reportan muertes a causa del COVID-19. El total de decesos desde que se anunciaron los primeros casos asciende a 6.037.



Al día de hoy hay 1.569 casos activos y en la víspera eran 1.477. De ellos hay 14 pacientes internados en CTI, uno menos que ayer.



El Índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días, se incrementó hoy 0,08, ubicándose en 4,35. Los departamentos de Artigas, Río Negro y Rocha pasaron al color verde de ese indicador. Siguen en esa franja Durazno, Flores, Lavalleja y Tacuarembó.



MSP asegura que no se constató ninguna muerte por efectos nocivos de las vacunas contra el COVID-19

El Ministerio de Salud Pública (MSP) publicó esta tarde un nuevo informe de vigilancia de seguridad de las vacunas contra el COVID-19 en Uruguay, con datos desde el 27 de febrero hasta el 12 de agosto, y de acuerdo al documento no se registraron fallecimientos asociados a la vacunación y se recibieron 1.157 notificaciones sobre efectos adversos de la misma.



De la vacuna de Sinovac se recibieron 563 notificaciones, de la de Pfizer, 550 y de la de AstraZeneca, 26. Otras 18 notificaciones no consignaron la vacuna de origen.



Del total, 1.145 corresponden a casos cerrados, agregó el informe. Estos casos son aquellos que, de acuerdo a la información aportada por el notificador y la obtenida por la Unidad, fueron evaluados, determinándose la causalidad de los Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación e Inmunización (Esavi).



Podés ver aquí los detalles del informe.



Salud Pública decidió ofrecer tercera dosis anticovid a mayores de 60 años vacunados con Pfizer o AstraZeneca



El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció esta tarde mediante un comunicado que se ofrecerá una tercera dosis de refuerzo anticovid "a todas las personas de 60 años o más, que hayan completado su esquema inicial de vacunación con dos dosis de Pfizer o AstraZeneca, a partir de los seis meses transcurridos desde la última dosis".



Dicha dosis se aplicará "a partir de los seis meses transcurridos desde la última dosis", señaló el Ministerio de Salud Pública (MSP) en un comunicado. La agenda, por el momento, no está habilitada.



"Para recibir esta tercera dosis deberán agendarse para solicitar día y hora de vacunación. Oportunamente se avisará la apertura de la agenda", señaló el MSP en sus redes sociales.



La cartera "insiste en la necesidad de mantener y promover las medidas no farmacológicas de prevención", tales como el uso de tapabocas, higiene de manos, ventilación adecuada y distanciamiento social, para "evitar la infección y el contagio del virus".



Se puede volver a viajar desde Uruguay a los países de la Unión Europea sin restricciones​

Los embajadores de la Unión Europea (UE) acordaron hoy volver a colocar a Uruguay en la lista de origen de viajes no esenciales que podrán ser admitidos sin restricciones especiales, dijeron fuentes europeas coincidentes.



El acuerdo de los embajadores remueve de la lista con admisión garantida sin restricciones a Japón, Serbia, Azerbaiyán, Albania, Armenia y Brunéi, en una medida que deberá ser formalizada en los próximos días. Así, los pasajeros provenientes de esos países al espacio europeo en viajes no esenciales pasarán a ser objeto de restricciones de movimiento.



En tanto, los representantes diplomáticos acordaron reincorporar a la lista a Uruguay, el único país latinoamericano y que había sido retirado de ese nómina en diciembre pasado.



La lista no es vinculante para las 27 naciones de la UE, que pueden optar por permitir la visita a viajeros completamente vacunados de otros destinos.



Hasta ahora, la mayoría de los miembros de la UE han seguido los consejos de viaje de Bruselas durante la crisis.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



