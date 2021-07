Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Coronavirus en Uruguay: 226 nuevos casos, cinco fallecidos, 2.404 enfermos y 77 personas en CTI



Los datos divulgados hoy por el Sinae indican que se validaron 9.670 test y se detectaron 226 nuevos contagios, mientras que ayer habían sido 7.688 y 164 respectivamente. El ratio de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados fue de 2,33% frente al 2,13% de ayer.



En esta jornada se produjeron cinco fallecimientos, cifra idéntica a la verificada ayer. El total de decesos desde que se desató la pandemia llega a 5.941.



La cantidad de enfermos bajó de 2.467 ayer a 2.404 en la jornada de hoy. De ellos 77 están internados en CTI frente a los 81 de la víspera.



El departamento de Paysandú pasó hoy al color amarillo del índice de la Universidad de Harvard, que calcula la incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos siete días. Solo Treinta y Tres permanece bajo el color naranja y Flores es el único que está en verde aunque hoy verificó un contagio.



A nivel país, el indicador se redujo 0,32, ubicándose en 5,99.



El MSP anunció que los pacientes inmunodeprimidos recibirán refuerzo de las vacunas anticovid

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó esta tarde que se comenzará a ofrecer dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 a personas inmunodeprimidas "moderadas y severas".



Un comunicado de la cartera indica que "debido a la constatación de la menor respuesta inmune de esta población al esquema primario de vacunación, luego de cumplido un mes de la segunda dosis, aquellos que se hayan administrado la vacuna Pfizer o AstraZeneca, podrán recibir una tercera dosis Pfizer, mientras que los que hayan recibido el esquema completo de vacunación con la CoronaVac, podrán recibir el esquema completo de vacunación con Pfizer (dos dosis).



Esta semana las personas trasplantadas de Montevideo que hayan sido inoculadas con la vacuna de Pfizer recibirán un sms con la fecha y hora en la que deberán concurrir al vacunatorio del Fondo Nacional de Recursos en el Banco de Previsión Social (Agraciada 2989), donde recibirán la tercera dosis.



También esta semana se comenzará la vacunación de terceras dosis a personas que se hemodialicen en el centro de diálisis al que asisten.



A la brevedad se informará sobre cómo se administrarán estas terceras y, en caso de corresponder, cuartas dosis, a las demás personas inmunodeprimidas moderadas y severas, agrega el comunicado del MSP.

El gobierno analiza si se autorizará la realización de la tradicional "Noche de la Nostalgia" el 24 de agosto

El ministro de Salud, Daniel Salinas, se refirió hoy a las últimas cifras de contagios, fallecidos e internados en CTI a raíz del COVID-19, y si bien dijo que el país se encuentra con "mejores niveles", advirtió que la pandemia "no ha terminado".



“Estamos entrando en una etapa de control de la pandemia relativo”, dijo Salinas, pero afirmó que “no ha terminado, estamos en pleno curso de la misma, no se sabe cuándo va a terminar, es imposible predecirlo, nadie tiene la bola de cristal”.



"Lo que estamos es con mejores niveles. Cuando fue el acto (en homenaje) del GACH se mencionó que había que estar en torno de los 200 casos diarios y menos de 2% en el ratio de test positivos sobre test realizados y esos han sido los datos de los últimos días. Esperamos que siga así la tendencia. el impacto de la vacunación es notorio", subrayó.



Consultado en torno a si se autorizarán las tradicionales fiestas por la "Noche de la Nostalgia" que tradicionalmente se celebran los 24 de agosto, el ministro respondió: "Estamos estudiándolo, no voy a adelantar nada, porque tenemos que mantener, pese a los altos niveles de vacunación, las medidas de protección personal; por ahora no hay otra evidencia que mantener la protección personal es decir uso de mascarilla, distanciamiento y medidas de higiene".



El pasado 5 de julio el gobierno habilitó bajo ciertas condiciones las fiestas y los eventos sociales que habían estado suspendidos desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado.



Salud Pública planea un programa de vacunación "Empresa a Empresa" para ampliar número de inoculados

Con el propósito de ampliar la cantidad de personas vacunadas contra el COVID-19, el Ministerio de Salud Pública (MSP) planea llevar adelante un programa denominado "Empresa a Empresa".



Desde hace algunas semanas el MSP desplegó el plan de vacunación "Pueblo a Pueblo" por las localidades más pequeñas del interior del país y luego dio inicio al "Barrio a Barrio" en algunos puntos rezagados de Montevideo y Canelones. Con estas iniciativas se logró vacunar a aproximadamente 70.000 personas contra el COVID-19 que no se habían agendado para hacerlo.



Ahora, y pese a que aún no hay una fecha prevista para el comienzo de la vacunación en fábricas o centros industriales con muchos empleados, el director departamental de Salud de Montevideo, Horacio Vignoli, dijo a El País que “se está haciendo un relevamiento”, porque “la mayoría de las empresas grandes ya tienen a sus empleados vacunados”.



Vignoli dijo que el MSP está evaluando ir con un vacunatorio móvil a algunas empresas en particular y permitir que otras de la zona puedan concurrir a recibir la dosis allí. “Todavía falta armar una lista de las empresas que están interesadas por tener a muchas personas sin la vacuna”, dijo el jerarca de la capital.



Con esto, la cartera busca alcanzar a inocular al “núcleo duro” de personas que hasta el momento prefirieron no vacunarse.



En cuanto a la vacunación "Barrio a Barrio", Vignoli dijo que ayer se vacunaron más de 100 personas en Marconi y hoy se instalará el vacunatorio móvil en Casavalle.



Las autoridades sanitarias comenzaron trabajando en barrios más pequeños y de a poco van “adaptando el modelo” hacia los más grandes. Hay 120.000 personas que viven en asentamientos de Montevideo y “no siempre tienen facilidad para agendarse para la vacuna”, explicó.

En EE.UU. vuelven a recomendar a vacunados el uso de tababocas en lugares cerrados en zonas de alto riesgo

Las personas vacunadas en zonas de alto riesgo de contagio de COVID-19 en Estados Unidos deberían usar mascarilla en lugares cerrados, dijeron hoy martes los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, informó la agencia de noticias AFP.



"En áreas con transmisión sustancial y alta, los CDC recomiendan que las personas completamente vacunadas usen máscaras en lugares públicos cerrados", dijo su directora, Rochelle Walensky, quien explicó que la medida es necesaria debido al aumento de los contagios causados por la variante Delta en todo el país.



Aunque las vacunas son eficaces contra la variante Delta, los nuevos datos "indican que, en raras ocasiones, algunas personas vacunadas ... pueden ser contagiosas", agregó.



"Estos nuevos datos científicos son preocupantes y, lamentablemente, justifican una actualización de nuestra recomendación", dijo.



Según los datos más recientes de los CDC, gran parte del sur de Estados Unidos experimenta una transmisión alta, mientras que zonas con altas tasas de vacunación del noreste del país exhiben una transmisión comunitaria moderada.



Se considera transmisión sustancial a entre 50 y 100 casos diarios por cada 100.000 habitantes durante un promedio de siete días, mientras que la transmisión alta implica más de 100 casos cada 100.000 personas sobre el mismo promedio.



Para detener la propagación de la variante Delta, los CDC recomendarán que las escuelas adopten la mascarilla universal, incluidos maestros, personal, estudiantes y visitantes, independientemente del estado de vacunación, agregó Walensky.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



