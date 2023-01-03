Uruguay aumentó su endeudamiento neto, ¿qué lo explicó?

La deuda neta del sector público (definida como la deuda bruta menos los activos de reserva) alcanzó a US$ 25.040 millones al finalizar el tercer trimestre de 2022, según información publicada por el Banco Central (BCU). La deuda neta del sector público global sube 1,4% respecto al segundo trimestre de 2022. En comparación con el tercer trimestre de 2021 aumenta 19,21%.

Como consecuencia, el endeudamiento neto del sector público representaba un 37,6% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de septiembre pasado.

Según se desprende del informe publicado por el BCU, el aumento de la deuda neta en el trimestre se dio por una caída de los activos, dado que la deuda bruta retrocede respecto al trimestre previo.

La deuda bruta ascendió a US$ 45.044 millones a fin de septiembre de 2022, lo que representa una caída respecto al trimestre anterior de 1,1%, mientras que al comparar con el tercer trimestre de 2021 sube 5,5%.

La deuda bruta a fin de septiembre de 2022 representaba un 67,6% del PIB. A igual período del año anterior, la deuda bruta representaba un 64,1% del PIB.

Los activos de reserva del sector público global, que totalizaron U$S 20.004 millones a fin de septiembre, bajaron 4,1% respecto al trimestre anterior. Frente al tercer trimestre de 2021 los activos de reserva cayeron 7,8%.

Al analizar la deuda bruta por monedas, en el tercer trimestre se da una caída (de 2,1%) respecto al segundo trimestre de 2022 del endeudamiento en pesos, mientras que la deuda bruta en dólares aumenta un 0,8%. Si se compara con el tercer trimestre del 2021, la deuda bruta nominada en pesos sube un 9,8% y en dólares crece 1%.

Si se evalúa teniendo en cuenta la residencia, la deuda bruta aumenta levemente frente a los residentes (+0,1%) mientras que respecto a los no residentes cae 2,4%. Al comparar con el tercer trimestre de 2021 se da un aumento de la deuda bruta con los residentes de 13,7% mientras que con los no residentes baja 2,5%

En tanto, al observar la deuda por plazo contractual en el tercer trimestre se da un aumento en la deuda bruta con plazo menor a un año (+10,6%) respecto al segundo trimestre. La deuda entre uno y cinco años bajó 4,4% y la que vence a más de cinco años cae 2,1%. Respecto al tercer trimestre de 2021, aumentó la deuda con plazo mayor a cinco años (+6,5%) y menor a un año (+6%). La deuda con plazo entre uno y cinco años bajó 1,9%.