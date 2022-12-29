¿Qué esperan economistas, bancos y AFAP de la economía, el dólar, la inflación y el déficit en Uruguay?

Las expectativas de los agentes económicos consultados por el Banco Central (BCU) sobre el crecimiento económico y la inflación, vieron cambios al alza y a la baja, con respecto a los resultados de noviembre.

Según la Encuesta de Expectativas Económicas publicada ayer, los economistas, consultoras, bancos y AFAP prevén en mediana -se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro- que el Producto Interno Bruto (PIB) tendrá un crecimiento de 5,4% este año, mientras que el mes anterior la estimación había sido del 5,22%.

Las proyecciones para 2022 van desde un mínimo de 5% a un máximo de 5,8%.

En tanto, para 2023 las expectativas vieron una caída con respecto a las previsiones del mes anterior, con una proyección en mediana del 2,6% de crecimiento del PIB, mientras que en noviembre había sido 3%. Asimismo, para 2024 las expectativas en mediana se mantuvieron en 2,5% de expansión del PIB.

En cuanto a la tasa de desempleo, esto es la cantidad de desocupados, tanto la proyección en mediana del promedio anual para 2022 como para 2023 es de 7,9%. Las proyecciones van desde un mínimo de 6,7% para 2022 y 6,4% para 2023, mientras que el máximo para ambos años es de 8,3%.

Para 2024, la proyección en mediana se mantiene casi igual al situarse en 7,8%, yendo las respuestas desde 6,3% (mínimo respondido) a 8,73% (máximo respondido).

Por otra parte, en relación a la cantidad de ocupados, la proyecciones en mediana de la tasa de empleo del promedio anual del 2022 es de 57%, siendo esta expectativa también el valor mínimo de las 13 respuestas que tuvo este indicador en la encuesta del BCU, mientras que la expectativa máxima no propone un gran aumento al situarse en 57,71%.

Asimismo, tanto para 2023 y 2024 las proyecciones en mediana son 57,5%, yendo desde las expectativas mínimas de 56,8% y 56,5% a las máximas de 58,89% y 58,37% respectivamente.

Por otra parte, los especialistas e instituciones fueron consultadas sobre el marco fiscal, en donde esperan un déficit, según la proyección en mediana, de 2,95% del PIB para el 2022. Las respuestas fueron desde un máximo de 3,4% del PIB hasta el mínimo de 2,3% del Producto.

Las expectativas en mediana ven un descenso para los años siguientes, en donde indicaron un déficit fiscal esperado de 2,8% del PIB en 2023 y de 2,75% del PIB en 2024.

Otro de los indicadores sobre el que se consultó fue el tipo de cambio, las estimaciones para el cierre del 2022 se situaron, en mediana, en $ 39 por dólar, teniendo respuestas que variaron desde un mínimo de $ 38,50 a un máximo de $ 41.

Esto representó una expectativa de fortalecimiento del peso uruguayo con respecto a la encuesta de noviembre, ya que en ese mes la proyección en mediana fue que el dólar cerraría el año a $ 41,50, con respuestas que variaron desde $ 39,50 a $ 43.

En tanto, las expectativas para el cierre de 2023 son de un fortalecimiento del dólar frente al peso, sin embargo esta es menor que la proyección en la encuesta de noviembre. En este sentido, la previsión en mediana de la encuesta de diciembre para el cierre de 2023, es de que el dólar cotice a $ 42, mientras que en la encuesta de noviembre la estimación era de $ 44,10.

En esta línea, las respuestas de este mes fueron desde $ 39 a $ 45, mientras que las del mes pasado habían sido desde un mínimo de $ 40,30 a un máximo de $ 46.

Para 2024, continúan las expectativas del fortalecimiento de la divisa estadounidense, con una proyección en mediana para el cierre de ese año de $ 44,70, en donde las respuestas fueron desde $ 39 a $ 49. En tanto, las respuestas de la encuesta del mes pasado habían variado entre $ 42 y $ 49, situándose la proyección en mediana en $ 46,80 para el cierre de 2024.

El BCU, con el fin de combatir la inflación, ha aumentado la tasa de política monetaria (TPM) desde agosto de 2021 (4,50%) hasta la última reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) el 15 de noviembre (11,25%). Sin embargo aunque se espera un último aumento luego de la reunión a desarrollarse mañana, las expectativas para el 2023 son de una baja de la misma a lo largo del año.

En este sentido, las expectativas para enero de 2023 muestran una proyección en mediana de 11,75%, la cual caería tanto en mayo como en noviembre, cuando esperan que se sitúe en 11,50% y 10,75% respectivamente.

En tanto, no todos los encuestados mostraron esta tendencia en sus respuestas, ya que las mínimos sí reflejan la caída de la TPM, mientras que los valores máximos de las respuestas muestran un aumento de la misma.

Los valores mínimos proyectados para enero, mayo y noviembre, fueron 11,25%, 9,50% y 8% respectivamente, mientras que los máximos fueron 11,75%, 12,55% y 12,75%.

Para 2024, la proyección en mediana de la TPM es de 9%, la cual varía entre 7% y 12,75%.

Inflación

En relación a las previsiones sobre la inflación esperada, los agentes estimaron en mediana que los precios subieron 8,40% en 2022, proyectando una caída de los mismos en el mes de diciembre de 0,30%. Las respuestas variaron entre 7,78% y 8,88%.

Esto significó un ajuste a la baja con respecto a las expectativas presentadas en noviembre, donde la proyección en mediana era de 9%.

Para 2023, los agentes económicos estimaron en mediana que la inflación será de 7,30%, variando las respuestas entre 6,48% y 8,60%, mientras que en noviembre la expectativa en mediana para el año que está por comenzar fue 7,45%.

En tanto, las proyecciones de los analistas fueron corregidas ínfimamente a la baja de cara a 2024, año en el que visualizan una inflación de 6,78%. En noviembre la expectativa en mediana había sido 6,80%. En los tres años, la inflación estaría fuera de la meta del gobierno de entre 3% y 6%.