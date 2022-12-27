¿Qué acuerdo de intercambio de información financiera firmaron Uruguay y Argentina?

La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina y la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central del Uruguay (BCU) firmaron un acuerdo de consulta, cooperación e intercambio en el ámbito de la información financiera, con el objetivo de facilitar el desempeño de sus respectivas funciones de supervisión y control del mercado financiero para “reducir los riesgos sistémicos y de los inversores”.

La iniciativa permitirá acceder a información sobre operatorias transfronterizas relacionadas con procesos de registro, inscripción o autorización de sociedades y personas humanas para actuar en los mercados de valores. También con toda otra información vinculada a la continua supervisión de los intervinientes en el mercado bursátil, bajo condiciones de confianza, reciprocidad y confidencialidad.

Según informaron ambas entidades en un comunicado, mediante este acuerdo se comprometen a prestarse asistencia y cooperación mutua para el intercambio de información sobre entidades nacionales y establecimientos transfronterizos.

“Las autoridades reconocen que la comunicación entre ellas genera beneficios mutuos para el desarrollo de la supervisión y para el ejercicio de sus funciones”, recoge el acuerdo.

Este memorando estará vigente hasta la fecha que Uruguay y Argentina decidan prolongarlo, siempre que se avise con un mes de antelación el deseo de terminar esta asistencia mutua de información.

Este convenio “se enmarca en la política del Ministerio de Economía de lograr acuerdos que permitan acceder a información relevante sobre empresas o personas argentinas en el exterior para cumplir nuestras funciones de regulación, supervisión, control y promoción de mercados de valores justos, eficientes y transparentes”, dijo el presidente de la Comisión Nacional de Valores de Argentina, Sebastián Negri.

Recientemente, la Argentina firmó otro acuerdo de intercambio de información financiera con Estados Unidos, para evitar la desviación de fondos argentinos y mantener un control de la salida de divisas. Entrará en vigor el 1° de enero, de acuerdo con la embajada del país en la Argentina y la primera ola de datos sobre cuentas de nacionales no declaradas en ese país arribarán en septiembre de 2024.

La Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca) fue firmada en 2010, pero entró en vigencia en 2014. Estados Unidos tiene ya acuerdos en el marco de esta ley de intercambio de información con 114 países, contando el sellado con la Argentina a comienzos de este mes. Sin embargo, hay quejas en Europa sobre la falta de información enviada por ese país, como también declaraciones de funcionarios estadounidenses y expertos que sugieren que ni los estados ni el gobierno federal cuenta actualmente con la cantidad de personal necesario para enviar ese caudal de información.

El texto firmado con Uruguay complementa el Acuerdo Multilateral de Entendimiento sobre Consulta, Cooperación e Intercambio de Información de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco), informó la CNV en un comunicado.

En base a La Nación (GDA)