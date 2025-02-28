Transportistas hablaron con Juan Castillo: informalidad, jornada laboral, precios de fletes y otros problemas

Este jueves el designado ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, continuó realizando una ronda de reuniones con diversas gremiales del país antes de asumir. Esta vez visitó la sede de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre (ITPC) para dialogar con la comisión directiva y con el presidente, Ignacio Asumendi y analizar los desafíos del sector y las posibles líneas de trabajo en el período de gobierno que comienza.

En este sentido, se tocaron temas como las relaciones laborales, tiempos de actividad, condiciones de seguridad y la salud de los trabajadores, por ejemplo.

“Hablamos de toda la temática que tiene el transporte y todo lo que está incidiendo en las relaciones laborales. La problemática del transporte es estructural, tanto lo que tiene que ver con la conformación del mercado como en las relaciones laborales. Apuntamos a tratar de hacer conocer a la nueva administración cuáles son las problemáticas, pero también qué es lo que nosotros esperamos de ellos para el futuro”, dijo Asumendi.

Camiones de carga. Foto: Fernando Ponzetto

Más diálogo y soluciones

En este marco, desde la ITPC esperan que el MTSS continúe con “la tarea de diálogo y que ayuden a empujar lo que son las soluciones permanentes". El tiempo de trabajo de los transportistas es uno de los temas a tratar. De hecho, Asumendi aseguró que al día de hoy los transportistas no manejan los tiempos de trabajo ya que “forma parte de una cadena logística”, la cual es “un eslabón de los más débiles”.

Además, manifestó que la extensión de la jornada de trabajo termina repercutiendo en el costo de los fletes y tarifas, entre otros. “La extensión de la jornada de trabajo tiene que ver con esa incapacidad que tiene el transportista de manejar sus tiempos. Los tiempos los manejan las otras partes de la cadena y el transportista muchas veces tiene que asumir esa realidad y tiene que manejarse con ella. Justamente lo que estamos pidiendo es que se nos ayude a manejar las relaciones laborales en ese contexto, porque muchas de esas cosas no dependen de nosotros”, agregó.

Asimismo, remarcó que además de repercutir en el precio de fletes y tarifas, la extensión laboral repercute en el tiempo real de trabajo y la dificultad que implican las demoras en la cadena logística. En esta línea, aseguró que de las aproximadas 12 horas que algunos transportistas están activos, solo conducen unas tres o cuatro horas, mientras que lo que resta es solo tiempo de espera, lo cual también afecta la calidad de vida de los trabajadores, según Asumendi.

Por otro lado, indicó que las dificultades en la cadena logística también serán planteadas el próximo jueves 6 de marzo en una reunión pactada con la ministra designada de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, en donde también tocarán la organización del mercado del sector y algunas regulaciones.

Entre otras preocupaciones, Asumendi resaltó que también hay un exceso en la oferta de camiones, lo cual “agrava el problema de baja productividad”.

“El problema de la informalidad (en el sector) tiene que ver con la baja productividad. Cuanto más camiones hay, menos rinde el camión, eso termina incidiendo en que la gente no pueda pagar todos sus costos, entre ellos el salario”, agregó.

Visión de Castillo

Por su parte, Castillo sostuvo que la reunión fue fructífera para poder conocer las demandas y las preocupaciones que “viene arrastrando” el sector. “Nuestra idea es poder formalizar, una vez que asumamos el período de gobierno, un ámbito tripartito en donde podamos escuchar sin presiones las distintas demandas y las distintas propuestas e iniciativas para tratar de buscar algún consenso de algunas cosas para los sectores transportistas y también la mejora en la calidad y en el empleo de los trabajadores y las trabajadoras”, manifestó.

Juan Castillo. Foto: Leonardo Mainé.

En este caso, aseguró que el planteo de la jornada laboral ha estado presente en todas las reuniones que han mantenido hasta el momento con diversos sindicatos y que en más de la mitad de ellas la carga horaria está siendo un problema. “Incluso creo que en muchos aspectos ha superado la demanda del salario”, remarcó.

Asimismo, el futuro ministro del MTSS indicó que la salud mental y laboral también fue uno de los temas hablados.

“Nuestra tarea fundamental es generar las condiciones para que las relaciones laborales mejoren, y una de las bases es el diálogo de la administración. Vamos a estar convocando ámbitos tripartitos de manera tal que al final de nuestro período podamos rendir cuentas de qué fue lo que hicimos en este gobierno”, dijo tras la reunión realizada en la sede del ITPC este jueves.

Problemas a futuro

El futuro ministro también hizo énfasis en que todavía no asumieron la gestión de gobierno, aunque sí ya han asumido “todos los problemas”, ya que varias empresas están sufriendo reestructuras y despidos, “dejando trabajadores por el camino o algunas de ellas que se van del país de la noche a la mañana”.

Juan Castillo. Foto: Marcelo Bonjour

“Hoy el Uruguay es más desigual que cuando yo estuve en la gestión y en la Dirección de Trabajo anterior. Hay más desocupados y la calidad del trabajo no es lo que se requiere en el conjunto de los compatriotas y el nivel salarial no es el que están demandando. Hay 600.000 hombres y mujeres que apenas ganan $ 25.000 por mes. Las mujeres tienen más destrato y menos condiciones para acceder a un puesto de trabajo digno, por lo que el Uruguay es más desigual”, remarcó Castillo.