Una a una, las nuevas autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el gobierno de Orsi

Redacción El País

Este miércoles se dio a conocer la lista completa de las nuevas autoridades que a partir del 1° de marzo se harán cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), cuando Yamandú Orsi asuma su mandato.

Ministro

Como ya se había anunciado anteriormente, Juan Castillo será el nuevo ministro de Trabajo y Seguridad Social. En su currículum, Castillo se define como mecánico y maquinista naval. Trabajó en la Administración Nacional de Puertos, fue director nacional de Trabajo entre 2015 y 2017. En ese último año asumió como senador de la República.

Castillo fue dirigente en el Sindicato Único de la Administración Nacional de Puertos e integró la Mesa Representativa del Pit-Cnt. También fue vicepresidente del Frente Amplio e integró el secretariado ejecutivo.

Subsecretario

Hugo Barretto es abogado y profesor titular grado 5 de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de la República.

En su currículum se destaca su trayectoria como consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Fue asesor de esta cartera entre 2015-2020. También fue asesor parlamentario de los legisladores Héctor Lescano y Juan José Bentancor.

Directora General de Secretaría

Laura Bajac es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la UdelaR, especializada en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.

Fue funcionaria de esta cartera y delegada del Poder Ejecutivo en los Conejos de Salarios.

Asesoró a la Subdirección de la Oficina Nacional del Servicio Civil e integró el equipo asesor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre 2015 y 2020.

Desde el 2023 se desempeñó como directora de la División Administración de Personal del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia de Montevideo.

Directora Nacional de Trabajo

Marcela Barrios es licenciada y magíster en Sociología por la Udelar. Tiene formación en políticas públicas y de género y un diploma superior en Formación Política de Clacso.

Fue funcionaria de esta cartera desde 2005 por lo que cuenta "con amplia experiencia en negociación colectiva y diálogo social". Fue delegada en representación del Poder Ejecutivo en Consejos de Salarios.

Integró la Comisión de Género del MTSS e impulsó políticas laborales con perspectiva de equidad.

Se especializó también en trabajo rural e integró el Consejo Tripartito de este sector.

Subdirector Nacional de Trabajo

Álvaro Inchauspe es contador público por la Udelar. Trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas (2008-2011). Fue gerente general del Instituto Uruguay XXI entre 2011 y 2020 y, desde el 2021 hasta la fecha, es asesor de la División de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo.

Director Nacional de Empleo

Federico Araya es licenciado y magíster en Economía por la Udelar con una especialización en mercado de trabajo, desigualdad y pobreza. Es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Udelar y funcionario del MTSS.

En esta cartera integró la Unidad de Estadística desde el 2012 hasta el 2020 cuando empezó a ser asesor económico en el Parlamento.

Subdirectora Nacional de Empleo

Mariana Chiquiar tiene un doctorado y un magíster en Economía y Desarrollo Territorial por la Universidad de Cádiz (UCA), España. Es diplomada en Desarrollo Local, Territorial y Economía Social por Flacso.

Su currículum destaca su especialización "en políticas de desarrollo territorial en vinculación con el sector productivo y en la gestión de proyectos sociolaborales con perspectiva territorial y de género".

Se desempeñó como asesora en el sector público, siendo los más recientes la Secretaría General y en la Oficina de Inversiones de la Intendencia de Montevideo. Previamente desempeñó funciones en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Director Nacional de Coordinación del Interior

Darío Mendiondo tiene estudios académicos en Marketing Digital y Comunicación.

Fue dirigente sindical de la Asociación de Bancarios del Uruguay entre 1995 y 2018 y ocupó cargos electivos en la Comisión Representativa del BROU, el Consejo de Sector Financiero Oficial y el Consejo Central.

Integró la Comisión Nacional de Organización y la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio y la delegación al Foro de Sao Paulo (2012-2023).

Juan Castillo, futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Francisco Flores/El País.

Director Nacional de Seguridad Social

Leonardo Di Domenico es ingeniero agrónomo. Tiene un posgrado en Especialización en Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Udelar.

Se desempeñó en el BROU en el cargo de Coordinador de Evaluación Agronómica. Fue Consejero Central de AEBU y Consejero por el orden de los Afiliados Activos en el Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

Inspector General de Trabajo y Seguridad Social

Luis Puig es instalador sanitario egresado de UTU.

Fue dirigente del Sindicato del Gas de 1986 a 2010 e integró, en dichos años, la Mesa Representativa del Pit Cnt. También integró el Secretariado Ejecutivo de la central sindical como responsable de la Secretaría de DDHH y Políticas Sociales. Fue coordinador general del Pit-Cnt y representante del movimiento sindical uruguayo ante la Asamblea anual de OIT en 2003 y 2007.

Como diputado del Frente Amplio (en los periodos 2010-2015 y 2015-2020) integró la Comisión de Legislación del Trabajo.

Luis Puig. Foto. Leonardo Mainé/Archivo El País.

Subdirectora de la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social

Andrea Bouret es ingeniera tecnóloga prevencionista egresada de UTU y técnica prevencionista en Seguridad Social.

Como funcionaria del MTSS fue inspectora de Condiciones Ambientales de Trabajo desde el año 2008 a la fecha. Fue docente de la Escuela Nacional de Administración Pública en seguridad y salud, integrante de comités de estudio de normas técnicas de UNIT y representante ante el SINAE y el Ministerio de Ambiente por parte de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social.

Asesor del Ministro y Responsable de Relaciones Internacionales y Cooperación

Leonardo Batalla es licenciado en Ciencia Política por la Udelar y tiene formación de posgrado en Geopolítica, Economía Política, Gestión en el Ámbito Internacional, Psicología Política y Movilización Social y cooperación para el desarrollo de los Pueblos.

"Importante trayectoria sindical y política en el área de las relaciones internacionales", se destaca en su curriculum.

Como otros colegas, también fue funcionario del Banco República y actualmente es asesor en el Parlamento.

Responsable de Comunicaciones

Florencia Quijano es licenciada en Comunicación por la Udelar y analista en Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas por la Universidad ORT.

Ya había formado parte del equipo de comunicación y la secretaría del MTSS entre 2015 y 2020 y, hasta la fecha, se desempeña como Coordinadora del Departamento de Prensa de la Intendencia de Canelones.

Presidenta de Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP)

Graciela Fernández es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Udelar.

"Cuenta con más de 20 años de experiencia en temas de organización cooperativa, asociativismo y economía social", destaca su curriculum y señala, entre otros roles, que desde 2018 al 2024 presidió Cooperativas de las Américas y asumió la Vicepresidencia de la Alianza Cooperativa Internacional, presidiendo a partir de 2022 el Comité de Gobernanza de Alianza Cooperativa Internacional.

Vicepresidenta de INACOOP

Flavia Carreto, es licenciada en Sociología y maestranda en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar.

Fue docente investigadora en la Unidad de Estudios Cooperativos del Servicio Central de Extensión (2009-2016) y funcionaria del MTSS desde el 2014. Actualmente se desempeña como directora de Cooperativismo y Economía Solidaria de la Intendencia de Canelones.

Directora de INACOOP

Marisol Fuentes "cuenta con destacada trayectoria en el sector cooperativo con estudios en Ciencias Económicas y Administración de Empresas", detalla su curriculum.

Entre otros roles, se destaca que fue secretaria y vicepresidenta de Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), y que "actualmente ocupa cargos de relevancia en la Organización Internacional de las Cooperativas en la Industria y los Servicios".

Director General de INEFOP

Miguel Venturiello es maestro Técnico en Electro-Electrónica. Es docente de Anep en UTU.

Integró el equipo representante de docentes en el Consejo de UTU y fue representante del Poder Ejecutivo del CERP-UTU (2015-2020). Actualmente es director del Polo Educativo Tecnológico del LATU.

Director de INEFOP

Juan Andrés Roballo es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Udelar.

Entre 2005 y 2009 fue representante nacional por Montevideo. En 2010 fue designado director de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social de esta cartera. Cinco años después, fue designado prosecretario de la Presidencia de la República. Actualmente se desempeña como Director de la Unidad de Coordinación Metropolitana de la IMM.

Juan Andrés Roballo. Foto de Archivo.

Director de INEFOP

Gabriel Chouhy es PhD y Magíster en Sociología por la Universidad de Pittsburgh, así como licenciado en Sociología y Diplomado en Análisis Sociodemográfico por la Udelar.

Ha sido becario doctoral de la Academia Nacional de Educación de Estados Unidos y ha trabajado como investigador postdoctoral en el Centro de Estudios Latinoamericanos la Universidad de Tulane (EE.UU.) y el Instituto de Educación de la Universidad del Colegio de Londres (Inglaterra).

Actualmente es profesor asociado del Centro de Estudios en Economía y Sociedad de la Universidad Central de Chile.

Presidenta BPS

Jimena Pardo es licenciada en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Udelar, máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensión por la Universidad Alcalá de Henares, España y fundación CIFF.

Actualmente es Asesora Económico- Actuarial de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Fue Directora y Vicepresidenta de República AFAP (2006-2020) e integró la Comisión de Expertos en Seguridad Social creada por la ley Nº 19. 899 de julio del año 2020 por el Frente Amplio.

Jimena Pardo será presidenta del BPS. Foto Archivo El País.

Vicepresidenta BPS

Rosario Oiz es abogada y escribana egresada de la Udelar. Es docente de Derecho de la seguridad social y tiene un posgrado de derecho de trabajo y de la seguridad social de la Universidad de Salamanca. Oiz es ex directora del BPS.

También integró la sala de abogados del Pit-Cnt y la Asociación para el Estudio de la Seguridad Social del Uruguay.

Directora BPS

Ana Clara Bousses es técnica asesora en Relaciones Laborales y está cursando actualmente la Licenciatura en Relaciones Laborales.

Entre varios puestos que ocupó en el BPS se incluye su integración al equipo de secretaría de la vicepresidencia (2010-2015) y de la secretaría de la Directora Rosario Oiz. Fue asesora en seguridad social y relaciones laborales en la bancada parlamentaria del Frente Amplio en el anterior periodo legislativo.

Director BPS

Ariel Ferrari es obrero de la industria de la curtiduría y obrero metalúrgico.

Fue secretario general de la Unión de Obreros Curtidores e integró el equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS entre 1996 y 2017. También fue director del BPS en representación de los trabajadores.

Fue asesor sindical del PIT-CNT y participó en conferencias de la OIT y otros organismos internacionales. En 2017 asumió como como director Nacional del Interior del MTSS hasta el 2020. Actualmente integra el Directorio del BPS en representación de jubilados y pensionistas.