Startup de tres uruguayos, entre ellos Nicolás Jodal y Waldemar Fernández, hará ronda de inversión en 2022

La startup uruguaya Abya Corp tiene dentro de sus planes recaudar hasta US$ 20 millones de inversionistas de capital de riesgo a principios de 2022. Así lo aseguró su presidente y cofundador, Waldemar Fernández, según recogió Bloomberg este viernes. El dinero será destinado a la expansión de su plataforma de videojuegos en la nube en América Latina

Planean lanzar en el cuarto trimestre un servicio de suscripción en cinco países de América del Sur, lo que debería impulsar, según Fernández, su valoración actual de US$ 166 millones antes de una ronda de inversión en enero o febrero.



"Si bien Abya, con sede en EE.UU., no tiene prisa por recurrir a dinero externo después de emitir US$ 2 millones en deuda convertible a un inversionista no revelado en marzo, Fernández está hablando con banqueros de inversión sobre la organización de una oferta pública inicial" en EE.UU. en la segunda mitad de 2022, indicó el medio.



La compañía fue fundada por tres uruguayos: el empresario y actual presidente de Abya Waldemar Fernández, el CEO de Genexus Nicolás Jodal y el ingeniero y actual CEO de Abya Franco Miceli.



A finales de julio Antel anunció que firmó un acuerdo con Abya para albergar el servicio de juegos en la nube a través del Data Center que la compañía estatal tiene en Pando.