Recrudece el conflicto en la industria láctea, ¿cómo va a afectar el suministro de leche y derivados?

“No están dadas las condiciones para la reapertura de la planta de Cardona y el mantenimiento de una operación rentable en ese centro productivo”, sostuvo el grupo francés Lactalis en un comunicado en el que informó el cierre definitivo de la planta ubicada en Soriano. Por este motivo, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) resolvió una serie de medidas sindicales en las que se destaca un paro de 24 horas para el próximo jueves que afectará el suministro de leche y derivados.

La firma francesa Lactalis comenzó sus operaciones en Uruguay en 2015 con la compra de Industria Láctea Salteña (Indulacsa) en Cardona. La planta se dedicaba a producir leche UHT (larga vida), leche en polvo y manteca para consumo local -bajo marcas como Parmalat y Président- y para exportar.

En febrero pasado, la empresa adquirió la firma del sector Granja Pocha y en marzo pasado decidió trasladar la producción de leche UHT a la planta de esta en Juan Lacaze (Colonia). También resolvió no retomar el secado de suero y paralizó la planta de Cardona.

Ayer, Lactalis sostuvo que tomó la decisión de no reabrir Cardona "luego de un proceso exhaustivo de análisis y evaluación que ha tomado en consideración los volúmenes de leche y suero disponibles".

Si bien el comunicado indicó que "Lactalis reafirma su compromiso con Uruguay, donde proyecta un crecimiento sostenido", en los hechos decidió cerrar la planta en Cardona y concentrar su producción en la planta de Juan Lacaze.

"Como parte de esta estrategia, se trasladará la mantequería de la planta Cardona a la de Juan Lacaze, integrando a parte del personal de Cardona en la medida que existan vacantes", indicó la empresa.

Planta de Lactalis en Juan Lacaze (ex Granja Pocha). Twitter Carlos Daniel Camy

A su vez, dijo que se propondrán otras alternativas para el personal afectado por el cierre como traslados, retiros voluntarios y apoyos para la jubilación.

“Lactalis continuará trabajando con transparencia y responsabilidad en este proceso, manteniendo su compromiso con el desarrollo de la industria láctea uruguaya y con sus trabajadores”, concluyó la empresa.

¿Qué dice el gobierno sobre este cierre?

La empresa señaló en el comunicado que ayer notificó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y a una delegación del sindicato sobre el cierre definitivo de la planta de Cardona.

La directora nacional de Trabajo del MTSS, Marcela Barrios, señaló a El País que la noticia del cierre “tomó por sorpresa” a las autoridades ya que la empresa se había comprometido a mantener la planta operativa.

En relación a la cantidad de trabajadores afectados, Barrios sostuvo que la empresa cuenta con una plantilla total de 119 empleados, de los cuales 95 se encuentran amparados por el seguro de desempleo y algunos recibieron una propuesta de vacante para la planta de Juan Lacaze. Según la directora de Trabajo, la reubicación del personal y las nuevas líneas de trabajo previstas por la empresa respecto a la elaboración de dulces y yogures son medidas positivas ya que mantendrían parte de las fuentes de trabajo.

La situación de Claldy

Otra de las empresas lácteas que se encuentra en plena negociación con el MTSS y el sindicato es Claldy a propósito de la reestructuración con 50 despidos anunciada a fines de julio. Al respecto, Barrios resaltó que hoy el gobierno planteará una propuesta de acercamiento a la empresa y al sindicato con el objetivo de continuar con las negociaciones.

Planta industrial de Claldy. Foto: Ignacio Sánchez.

Según explicó la jerarca, el documento incluirá los principales elementos que se dialogaron durante la reunión tripartita del jueves pasado. “Son instancias vivas”, aseguró y agregó que aún no existe un próximo encuentro confirmado.

¿Qué va a pasar con el suministro de leche y derivados?

La FTIL calificó el comunicado de Lactalis de “lamentable anuncio”, ya que la empresa “incumplió la palabra empeñada en la negociación colectiva”, sostuvo en un comunicado.

Ante ello, resolvió un paro de 24 horas en todo el sector durante el jueves 7 de agosto.

Además, el sindicato resolvió "el no recibimiento de la remisión de leche de Lactalis-Parmalat en ninguna de las plantas del país".

Por otro lado, la FTIL anunció que se movilizará en caravana desde Montevideo hasta Rivera para acompañar al personal afectado por el cierre de la planta 14 de Conaprole en ese departamento.

Esa decisión de la principal empresa láctea del país, generó un conflicto con su sindicato, que ya había decidido un paro de 24 horas para el jueves.

La Asociación de Empleados y Obreros de Conaprole (AOEC) había anunciado una serie de medidas sindicales con motivo del cierre de la planta de Rivera. Entre ellas, el paro de 24 horas previsto para el jueves en todas las plantas de Conaprole que ahora se extiende a toda la industria láctea.

Respecto a qué va pasar con el suministro de leche ante estas medidas sindicales, el dirigente de la FTIL, Robert Labruna dijo a El País que pueden existir "retrasos" o incluso "faltantes" de leche y derivados en los comercios uruguayos entre el jueves y el viernes.

El secretario general de la AOEC, Luis Goichea, señaló a El País que si bien el suministro de leche puede verse afectado, las plantas mantendrán las guardias mínimas imprescindibles para recibir leche y garantizar que no se pierda materia prima.

Reclamo de transportistas

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores del Transporte de Leche (STTL), integrante de la FTIL, emitió un comunicado en el que advierte sobre la situación de la planta 8 de Conaprole ubicada en Villa Rodriguez y reclama la instalación de un “espacio de bienestar” dentro de la planta para aquellos transportistas con largas horas de espera.

El gremio indica que con el objetivo de procesar mayores volúmenes de materia prima, la empresa cambió la modalidad de trabajo en la planta y como consecuencia, esto resultó en “la acumulación de camiones, extensas esperas y tensiones en la jornada laboral”.

Camión de Conaprole Foto: Archivo.

“Desde el año 2017 el sindicato ha solicitado sin respuesta hasta la fecha la instalación de un espacio de bienestar en dicha planta”, sostiene y agrega: “Este reclamo fue planteado incluso cuando la remodelación de la planta aún se encontraba en etapa de obras, sin que se contemplara este requerimiento mínimo”.

Por otra parte, el sindicato de transporte de leche denuncia que casi un 40% de la flota “se encuentra en condiciones precarias y sin cabinas adaptadas a los requerimientos básicos del trabajo”.

“El STTL propone que los delegados sindicales de cada empresa de transporte puedan establecer negociaciones para atender las demandas laborales y acordar planes de contingencia”, concluye el comunicado y agrega: “La concentración productiva no puede ser excusa para vulnerar derechos fundamentales ni profundizar condiciones de precariedad”.