¿Qué pasará con el dólar, los precios y la economía uruguaya este y el próximo año, según encuesta del BCU?

Las expectativas del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2025 se mantuvieron sin cambios importantes por parte de economistas, consultoras, bancos y AFP en este enero, en comparación con las que tenían en diciembre de 2024, de acuerdo con la encuesta del Banco Central (BCU) divulgada este viernes.

Los analistas consultados por el BCU mantuvieron en mediana (las respuestas se ordenan de menor a mayor y se toma la del centro) las proyecciones del aumento del PIB en 2,5% para 2025. Esa misma proyección la dieron en el pasado diciembre.

Sobre el dólar, proyectan que irá subiendo hasta llegar a $ 45,75 para diciembre de este año y a $ 47,60 a diciembre de 2026. Aquí se nota una diferencia con las expectativas de noviembre pasado cuando estaban en $ 46,15 para fines del año próximo, mientras que el mes pasado ya la subieron a $ 47,78 para ese momento.

Actividad económica

Sobre el Producto Interno Bruto (PIB), los economistas, bancos, consultoras y AFAP proyectan -tal como mencionamos- que el año 2024 terminó con un crecimiento de 3,2% (mediana), con un mínimo en 2,9% y un máximo de 3,5%. Esto es muy similar a la estimación que dieron el mes pasado cuando la mediana fue 3,1%, es decir 0,4% menos que ahora.

Para este año, las expectativas de los analistas son que el PIB crezca 2,5% (mediana), con respuestas que van desde un mínimo de 2% y un máximo de 3,3%. El mes pasado, la mediana también estaba en 2,5%, con respuestas iban de un mínimo 1,97% a un máximo de 3,3%.

Para 2026, las expectativas de alza del PIB son de 2,4% (mediana), con respuestas que van desde un mínimo de 1,5% a un máximo de 2,9%. El mes pasado esas expectativas eran exactamente iguales a las mencionadas ahora, exceptuando el máximo que estuvo ubicado en 3,8% en vez de 2,9%.

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

De esta manera, las expectativas de los analistas, en mediana, mantienen la actividad económica uruguaya dentro de sus valores históricos de crecimiento, del entorno del 2%-2,5%.

Hay que agregar que el BCU estimó, según sus más recientes proyecciones, que la economía uruguaya terminó el año 2024 con un crecimiento aproximado de 3,5% y proyectó que este año será similar, sobre todo por un impacto positivo del gasto privado.

Asimismo, el Índice de Confianza del Consumidor aumentó 1,5 puntos porcentuales en agosto y posteriormente se mantuvo en “moderado optimismo” por una mejora en la perspectiva económica del país.

Sobre la inflación

Los economistas, consultoras, bancos y AFAP proyectaron que la inflación subirá a 3,75% (mediana) a junio de este año, con respuestas que van de 2,78% como mínimo a 4,80% como máximo.

En cuanto al final del año (enero-diciembre 2025), ubican a la inflación en 5,70% (mediana), con respuestas que van de 4,50% como mínimo a 6,90% máximo. La cifra de la mediana es muy similar a las expectativas registradas el mes pasado cuando la ubicaron en 5,75%, es decir solo 0,05% por encima de las expectativas actuales.

Para los analistas, la inflación estará en 5,9% (mediana) en enero-diciembre de 2026, con un mínimo en 4,8% y un máximo en 7%. Esto significa que, como mediana, las expectativas de inflación están dentro del rango meta del Banco Central (de entre 3% y 6%), pero en su tope máximo, habiendo algunos analistas que la ubican algo por encima del mismo.

Para enero-diciembre de 2027, las expectativas de inflación de los analistas se mantienen en 5,9% (mediana), con un mínimo en 5% y un máximo de 7%. Esto es muy similar a las de 2026, levemente por encima el mínimo.

Cabe recordar que en el pasado octubre todas las expectativas de inflación, incluyendo los máximos, estaban dentro del rango meta del BCU, pero en los últimos meses hay algunas respuestas por encima de éste.

Precio del dólar

Con respecto al tipo de cambio, los analistas consultados por el BCU esperan que, para fines de este mes, el dólar cierre en $ 44 (como mediana). Las respuestas van desde $42,90 como mínimo a $ 44,20 como máximo.

A junio de 2025, estiman que el dólar esté en $ 44,81, con respuestas que van desde un mínimo en $ 43,40 a un máximo en $ 45,80.

Para diciembre de 2025, la mediana se ubica en $ 45,75, con $ 43 como mínimo y $ 47,62 como máximo.

En cuanto al fin de año calendario 2026 (diciembre), aquí las expectativas de dólar de los analistas suben hasta los $ 47,60 (mediana), con un mínimo en $ 44,60 y un máximo en $ 51,16. En noviembre pasado, proyectaban que el dólar estaría en $ 46,15 para fines de 2026, por lo que hubo un ajuste hacia arriba en diciembre y se mantiene en esos niveles ahora.

Finalmente, las expectativas del tipo de cambio para fin de año calendario 2027 (diciembre), se ubicaron en $ 48,90, con respuestas que van de $ 45,50 (mínimo) a $ 54,98 (máximo).

Dólar en Argentina. Foto: La Nación / GDA.

Este mes, colaboraron con la encuesta del BCU: Asesoría Económica Empresarial (AEE), AFAP SURA, AIE Economía y Finanzas, A. Lema (Vixion), Balanz, BBVA, Banco Hipotecario (BHU), Banco de Seguros del Estado (BSE), Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), Cámara de Industrias (CIU), CPA Ferrere, Equipos Consultores, Exante, Gletir, Grant Thornton, Integración AFAP, Itaú, J. de Haedo, KPMG, P. Moya, Puente, PwC y el banco Santander.