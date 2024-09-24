"Que no te defrauden": la campaña del Banco Central, bancos y financieras para evitar caer en estafas y fraudes

El Banco Central (BCU) junto con los bancos públicos y privados, las instituciones emisoras de dinero electrónico y financieras presentaron la campaña educativa “Que no te defrauden”, que busca concientizar a los uruguayos y brindarles la información necesaria para evitar caer en estafas y fraudes.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) y la Unidad Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se difundirá por redes sociales y está orientada a contribuir a detectar en particular los cinco tipos más comunes de estafas y fraudes:

1) Otorgamiento de credenciales y datos sensibles: incluye el phising, smishing y otras técnicas de fraude relacionadas con el acceso a datos personales y factores de autenticación.

2) Suplantación de identidad: abarca casos de Business Email Compromise (BEC), así como páginas y correos fraudulentos que imitan a entidades financieras.

3) Estafas en marketplaces y fraudes del tipo “cuentos del tío”: requieren una acción por parte del usuario y simulan situaciones de urgencia o emergencia.

4) Uso indebido de los instrumentos financieros electrónicos: incluye fraudes relacionados con tarjetas de débito y crédito, instrumentos de dinero electrónico y plataformas de home banking.

5) Ofrecimientos de créditos e inversiones fraudulentos: se refiere a propuestas realizadas por entidades no registradas, con el propósito de estafa.

Según señaló el BCU, "con la campaña “Que no te defrauden” se busca también promover el uso responsable y seguro de los instrumentos financieros electrónicos, haciendo hincapié en la necesidad de verificar la autenticidad de las fuentes, cuidar los datos personales y reportar cualquier actividad sospechosa.

El presidente del BCU, Washington Ribeiro, destacó la necesidad de “darle herramientas a los ciudadanos para que hagan frente a estas situaciones, teniendo como eje principal la precaución”. La campaña tiene como objetivo “informar a la población y ayudarla a cuidar sus ahorros”, agregó.

Washington Ribeiro, presidente del Banco Central. Foto: Juan Manuel Ramos/Archivo El País.

“Desde el Banco Central estamos a disposición de los ciudadanos y de todo el sistema para evacuar dudas”, concluyó Ribeiro.

Esta campaña forma parte del trabajo llevado adelante por el Comité de Ciberseguridad y Prevención de Fraudes y Estafas, que se conformó en setiembre de 2023 en el marco del acuerdo para fortalecer la prevención de fraudes​ a cuentas mediante ataques cibernéticos.