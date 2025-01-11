¿Qué dijo el presidente de la corredora GBU, intervenida y suspendida por el Banco Central, a sus clientes?

Redacción El País

El Banco Central (BCU) intervino, desplazó autoridades y suspendió la operativa de la corredora de bolsa Grupo Bursátil Uruguayo (GBU) porque la firma y su presidente, Álvaro Correa, “no cumplen con los estándares de conducta, aptitud y rectitud comercial y profesional”.

El caso corresponde a una persona declarada incapaz que era beneficiaria final de una empresa cuyas inversiones, un juez ordenó que debían hacerse en títulos de deuda uruguaya. Sin embargo, GBU invirtió en una empresa de la que Correa era administrador, con el consiguiente incumplimiento de lo dictaminado por la Justicia y el conflicto de interes que se evidenciaba (algo que la normativa del mercado de valores indica que se debe evitar).

Para el BCU es claro que GBU y Correa incumplieron “estándares de aptitud, rectitud comercial y profesional”, además de “principios de ética”, entre otros “graves incumplimientos”.

Correa decidió enviar una carta a sus clientes —a la que accedió El País— en la que “con el profesionalismo y cercanía que siempre han definido nuestra relación” les transmitió acerca de la decisión del BCU “que en nada deberá afectar el servicio que les proveemos”.

Sobre eso, Correa señaló que “más allá del respeto que merece el regulador de mercado, es una decisión que consideramos no fundamentada e inconveniente”.

La corredora de bolsa GBU utiliza vehículos eléctricos. GBU.

“La resolución del BCU se relaciona exclusivamente con un cliente en particular. Nada tiene que ver ni con la solidez de la empresa ni con su capacidad para responder por la inversión de cada uno de los clientes”, agregó.

No obstante, no hizo ninguna mención a por qué incumplió con una decisión de la Justicia ni tampoco explicó sobre el conflicto de intereses que tenía respecto a la inversión que hicieron para con la empresa de la que la persona declarada incapaz era beneficiaria final.

El presidente y accionista mayoritario de GBU (58,33% de las acciones), dijo que “a lo largo de 27 años de actividad hemos cultivado un vínculo de confianza basado en el rigor profesional, que no ha de resultar afectado pese a la sinrazón de la medida adoptada”.

Álvaro Correa, presidente y accionista mayoritario de GBU.

“De hecho, quiero asegurarles que esta intervención no afecta en absoluto las inversiones que cada uno de nuestros clientes tiene en su cartera, y que su resultado habrá de reafirmar la validez y el respaldo de todas las inversiones en custodia. Lamentamos sin embargo las molestias que este proceso pueda ocasionarles”, escribió a sus clientes.

Recordó que la intervención del BCU “interrumpirá transitoriamente la operativa normal” y añadió que espera que “en los próximos días se restablezca la actividad y se recupere la operativa normal de sus cuentas”.

“Sin perjuicio de esta necesaria comunicación, estamos a disposición para despejar cualquier duda y responder sus inquietudes ante esta situación indeseable”, indicó el presidente de GBU.

“En paralelo, junto con nuestros asesores estamos trabajando para acelerar en lo posible el retorno a la normalidad operativa”, concluyó Correa, que firmó la carta como director, aunque figura como presidente en el registro del BCU.