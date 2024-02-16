¿Qué dice uno de los principales bancos de América Latina sobre Uruguay?

Redacción El País

El banco brasileño Itaú, uno de los más grandes de América Latina, emitió un informe para clientes -al que accedió El País- sobre Uruguay.

Allí destacó que “la actividad continuó creciendo en el cuarto trimestre de 2023 y en el inicio de 2024, según indicadores adelantados. Esperamos que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se recupere hasta 3% en 2024 (desde un crecimiento estimado del 0,2% en 2023), lo que refleja los efectos de un mercado laboral sólido y la normalización del sector agrícola después de la grave sequía de 2023”.

Agregó que “el sólido mercado laboral (el empleo creció un 1,2% interanual en el cuarto trimestre de 2023), la recuperación de los salarios reales (+4,2% interanual en el cuarto trimestre de 2023) y una temporada turística positiva explican el desempeño favorable de la actividad”.

Respecto a la inflación, el Itaú estima que “aumentará algo este año, terminando 2024 en 6,5%, en respuesta a mayores presiones por el lado de la demanda, los efectos de expectativas de inflación superiores a la meta y la dinámica del tipo de cambio”.

En 12 meses a enero, la inflación se ubicaba en 5,09%, dentro de la meta oficial de entre 3% y 6%.

Por otro lado, el Itaú espera que “la tasa de política monetaria -del Banco Central (BCU)- se mantenga en 9% en el corto plazo, y que las menores expectativas de inflación eventualmente permitan al BCU reducirla a 8,5% para fin de año”. Actualmente la tasa de política monetaria está en 9% y el Comité de Política Monetaria del BCU se reunirá el próximo 22 de febrero.

“En nuestra opinión, el BCU está señalando el fin del ciclo de flexibilización (baja de la tasa), al menos en el corto plazo, en medio de expectativas inflacionarias rígidas. Estimamos que la tasa de política real ex ante se situó en 2,3% en enero (utilizando las expectativas para el horizonte de política monetaria), ligeramente por debajo de la tasa real neutral estimada por el BCU de 2,4%”, explicó el informe.

El banco recordó que “el déficit fiscal nominal de 12 meses del gobierno central - BPS se situó en 3,2% del PIB a diciembre de 2023, frente a 3,8% al mes anterior. La reducción fue impulsada por un efecto base anual, en medio de gastos extraordinarios realizados en el mismo mes de 2022”.

Para este año, el Itaú prevé “un déficit fiscal del 2,7% del PIB (frente al 3,2% en 2023), en línea con las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas en medio de una gestión fiscal disciplinada a lo largo de los años”.

Sobre qué va a pasar con el dólar, Itaú proyectó que finalizará el año en $ 40,30 (esto es 3,1% MÁS que el valor al que cerró ayer). Esto implica que estará “estable en términos reales frente a 2023. Este supuesto representa un cambio significativo respecto a los dos años anteriores, cuando el peso uruguayo se apreció incluso en términos nominales”, señaló el banco.

De cara a 2025, el banco pronosticó que la economía crecerá 3%, con un PIB per cápita que alcanzará los US$ 25.325.

El desempleo se ubicaría en 7,8% de la Población Económicamente Activa (PEA) frente al 8% que marcaría en 2024.

Itaú estimó que la inflación se reducirá a 6% y la tasa de política monetaria a fin de 2025 estaría en 8%.

A su vez, el déficit fiscal se reduciría a 2,4% del PIB en el primer año del nuevo gobierno y el dólar culminaría 2025 en $ 42.