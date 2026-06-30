Proyecto de ley de deudores: "Un preso sale de la cárcel, pero el que está endeudado tiene un embargo por 30 años"

La Asociación Uruguaya de Consumidores Unidos (AUCU) fue recibida en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes para discutir el proyecto de ley de Protección de Deudores de Bajos Recursos presentado por el Frente Amplio (FA). “Ya es momento de que la gente pueda tener intereses que sean razonables”, dijo a El País la presidenta de AUCU, Dora Szafir, y sostuvo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “está buscando soluciones difíciles”.

El proyecto, impulsado por la diputada frenteamplista Julieta Sierra, consta de 40 artículos, entre los que se destacan cambios en los topes para considerar usura en la de tasa interés, la creación de un mecanismo específico para reestructurar deudas de personas físicas, así como la prohibición de determinadas prácticas consideradas abusivas.

El subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, asistió a la Comisión de Hacienda el mes pasado, donde expuso que el MEF está elaborando una propuesta en conjunto con el Banco Central (BCU) para que haya una segmentación por tipo de crédito a la hora de definir el tope de usura: uno de los aspectos que el proyecto no contemplaba. Una de las ideas principales planteadas por el jerarca fue “ser mucho más exigentes en cuanto a tener un tope bajo de usura”.

Persona contando billetes de pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Cerca de 1 millón de uruguayos se encuentran en el clearing, 290.000 de los cuales están calificados como “incumplidores”. Según datos del BCU, de las personas que figuran en la Central de Riesgos (todo aquel que tiene un préstamo o tarjeta de crédito está allí), unas 700.000 tienen dificultades de pago y alrededor de 650.000 están catalogadas como deudores irrecuperables.

“Un preso sale de la cárcel, pero el que está sobreendeudado tiene un embargo por 30 años”, dijo Szafir ante el Parlamento, según indica la versión taquigráfica de la sesión y agregó: “El proyecto está destinado a personas cuyo núcleo familiar gane menos de $ 80.000 por mes. Es decir que acá no estamos regulando para sacar del sobreendeudamiento a empresas o a personas con mucho dinero, sino que se está llevando adelante un proyecto para los que son más humildes, y que no tienen bienes. Reitero que esas personas no tienen bienes. Entonces, ¿qué les van a embargar?”.

Capitalización

La ley actual de tope de usura establece que el cobro de todo importe ajeno al capital original se considera interés, prohíbe la capitalización de intereses –un mecanismo mediante el que los intereses generados cada mes se suman al capital inicial– y fija tasas máximas publicadas por el BCU.

Entre los principales puntos, la iniciativa del FA redefine cuándo un crédito se considera usurario. Establece que habrá usura cuando la tasa implícita supere en más de 35% (actualmente es 55%) las tasas medias publicadas por el BCU, e introduce criterios adicionales para determinados créditos como los destinados a familias o aquellos con retención sobre sus ingresos.

Szafir resaltó que uno de los aspectos que no contempla el proyecto es el de la capitalización mensual. “Hay todo un sistema que es bastante difícil de controlar”, dijo Szafir ante el Parlamento y agregó que lo que plantea el MEF “va a complicar la vida”. Bajar las tasas de interés -tal como se plantea en el proyecto- “sirve, pero no soluciona del todo”, señaló a El País y agregó: “Ya es momento de que la gente tenga intereses razonables”.

Críticas

El proyecto del FA también incluye un capítulo para la reestructuración de deudas vinculadas a créditos al consumo y plantea un procedimiento que establece una instancia obligatoria de conciliación ante la Unidad de Defensa del Consumidor del MEF, donde se buscará alcanzar acuerdos entre deudores y acreedores.

“Acá mezclaron los dos proyectos el que cambiaba en la ley de usura con el proyecto de deudor. Entonces ahí empiezan las discusiones de uno y se tranca el otro”, dijo Szafir a El País.

Por otra parte, la presidenta de AUCU hizo referencia a la normativa uruguaya donde existe una prohibición constitucional de la usura y luego por ley se fijan los máximos de intereses. “Hoy en día parecería que los porcentajes del sistema que tenemos, en el que la economía no tiene una gran inflación y el riesgo país es bajo -es uno de los menores de toda América Latina-, están llevando a esas personas al sobreendeudamiento”, dijo Szafir ante el Parlamento y agregó que por la situación macroeconómica de Uruguay, “no es necesario aplicar la usura”.

“Esa gente que está sobreendeudada no puede seguir en esta situación. Es responsabilidad del gobierno y del Parlamento buscarles una solución”, dijo Szafir ante la comisión de Hacienda de Diputados.

“Esta gente no tiene más tiempo para seguir esperando y reingresar al mercado. No pueden sacar un préstamo de ningún ente que sea razonablemente formal. Se van al gota a gota” (créditos informales e ilegales caracterizados por cuotas diarias y tasas de interés abusivas), agregó Szafir en diálogo con El País y señaló que las tasas medias de interés establecidas por lo bancos son “bastante perversas”. “Siempre está en manos de los proveedores”, opinó.