Precio del dólar cerró su sexto mes consecutivo a la baja, a pesar de aumentos tras anuncio de medidas del BCU

El Banco Central debe estar respirando un poco más tranquilo, con la suba del dólar de estos días. Un poco. El organismo tomó medidas que van en ese sentido y está midiendo resultados. De todas formas, hay oscilaciones y es difícil saber qué va a pasar.

Al finalizar el mes de enero, el dólar interbancario bajó 0,73% en relación al día anterior y cotizó a $ 38.500. Durante el primer mes del año, la divisa bajó en 14 oportunidades y sólo tuvo seis subas diarias. Esto justifica su variación mensual negativa de 1,39%.

Con el mes de enero se totalizan seis meses consecutivos de baja del dólar , lo que no sucedió desde enero de 2025 cuando entre enero y junio se registraron también seis meses consecutivos de caída.

El valor promedio del dólar en enero fue de $ 38.439, un 1,81% menor que el promedio mensual de diciembre de 2025. En el mes, la moneda estadounidense osciló. La mayor cantidad de bajas seguidas se dio entre el 15 y el 23 de enero (siete días consecutivos). La máxima variación diaria sucedió el 21 de enero, cuando la divisa bajó 0,95%. Por su parte, la mayor suba se registró el 28 de enero, con una variación del 2,13%.

Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central (BCU). Foto: Darwin Borrelli / El País.

La mayor variación en un mes se dio el 23 de enero cuando se modificó 4,07% a la baja. Esta situación no sucedió desde el pasado 30 de junio de 2025 donde bajó 5,11% y cotizó un promedio de $ 39.548.

En la jornada de ayer, el valor del dólar osciló entre $ 38.550 y $ 38.450 y finalmente cerró $ 38.520, con una variación de -0,34% con respecto al cierre anterior.

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay ( BROU ), el dólar bajó 20 centésimos a la compra y 10 centésimos para la venta, y cerró en $ 37.250 y $ 39.750 respectivamente. En relación al cierre de diciembre de 2025, tanto la compra como la venta bajaron 40 centésimos.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores ( Bevsa ) en el mes de enero se realizó un total de 1.265 transacciones por un monto equivalente a US $ 672 millones. En el día de ayer el total de transacciones fue de 78 por US $ 38,80 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, en el día de ayer el dólar subió 0,66% y cerró en 5,2301 reales. En el mes de enero, el dólar en Brasil cayó un 4,95%.

En Argentina, la divisa oficial registró un aumento de 0,09% y cerró a un valor de 1.447,67 pesos argentinos. Durante enero cayó un 0,81%. El dólar blue cerró en 1.470 pesos argentinos.

El riesgo país medido a través de la RBU , que elabora República AFAP , se mantuvo en 65 puntos básicos. Le acompaña una cotización mixta tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los tesoros (bonos norteamericanos). En el mes de enero la RBU bajó 1 punto básico (-1,5%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio del mes fue 7,10%, superando al valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (6,50%).

Las medidas

El dólar venía en picada antes de que el BCU anunciara, por unanimidad, profundizar el ciclo de la reducción de tasas de interés , llevándola de 7,5% a 6,5%, lo que lleva a una instancia de política monetaria a terreno expansivo. También ha facilitado condiciones de mayor liquidez en el mercado de dinero, reduciendo el stock de letras de regulación monetaria. Esto a raíz de la baja del precio del dólar y del desalineamiento de la inflación.

Se podría suponer que una inflación baja (3,5% en diciembre en 2025, mientras que la meta del BCU está en 4,5% y las expectativas en 4,45%) es deseable, pero no cuando el indicador sirvió de referencia (en negociaciones salariales o para reposición de mercancías, etcétera) a un nivel más alto y, por ende, luego se da un desfasaje entre lo proyectado y la realidad. Esto impacta en los saldos de las empresas y puede llevar a frenar la contratación de personal o, eventualmente, generar posibles despidos.

Banco Central del Uruguay, Foto: Archivo El País

La trayectoria del dólar será evaluada en una reunión adicional que el Comité de Política Monetaria ( Copom ) marcó para marzo, para seguir las pisadas de cerca, en medio de reclamos de los sectores productivos afectados, que son casi todos, en especial el agro y los exportadores.

La gran pregunta es si el BCU llegará a intervenir o no el mercado de cambios . Al respecto, Guillermo Tolosa , presidente del BCU , declaró: "Esperamos que en estos días el mercado recobre su normal funcionamiento. Sin embargo, de reemerger las condiciones desordenadas del mercado, el BCU va a seguir ampliando el uso de herramientas para normalizar la situación, en línea con lo que venimos argumentando desde el primer día de mandato de este directorio. No vamos a amputar ninguna de las herramientas con las que cuenta el BCU ". Y aclaró: “en línea con lo que han venido haciendo algunos bancos centrales de la región, el BCU estará pronto para hacer intervenciones en el mercado de cambios, para garantizar una mayor normalización de la operativa y evitar saltos abruptos”.

Lo cierto es que la baja del dólar afecta la competitividad del país. Así lo destacó el titular de la cartera, Gabriel Oddone , quien así como se dijo “preocupado con la evolución actual del tipo de cambio”, luego afirmó estar “muy satisfecho” con la suba del dólar del pasado jueves. "Yo no puedo decir cuánto va a valer el dólar, pero nosotros estamos muy satisfechos con lo que ocurrió en las últimas 36 horas porque en realidad el dólar se movió. Lo que ahora tenemos es un enorme desafío para sostener esto en el tiempo", expresó Oddone ante periodistas el jueves.

El MEF anunció el adelantamiento de tres medidas que estaban planificadas para el segundo semestre del año: negociar compras de dólares a futuro para enfrentar sus obligaciones en deuda extranjera (aprovechando el precio bajo de la divisa); coordinar acciones con las empresas públicas para que mejoren sus balances haciendo sus compras con el precio actual del billete verde, y profundizar el financiamiento del gobierno con instrumentos en pesos en el mercado doméstico. También habló de medidas para mejorar los procesos de formación de precios.