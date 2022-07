Lo que plantearon Lacalle Pou y Arbeleche ante un “motor” de la economía

“Las relaciones laborales son muy importantes y es vital que estas tengan como base, como centro y prioridad el acuerdo y no el conflicto. Acá tienen que ganar las dos partes, no sirve una sociedad donde el empresario gane mucho y el empleado esté subpago. Y lo decimos con total tranquilidad, no solo con el verbo, lo decimos con la acción, porque el gobierno entendió que a algunos sectores (de la economía) les estaba yendo bien y que había que compartir esa ganancia” con los trabajadores.