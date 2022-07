Pereira dice que el Tratado de Libre Comercio “no va a suceder” sin todo el Mercosur

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



El presidente Luis Lacalle Pou colocó como uno de sus temas centrales para su mandato el avanzar -y de ser posible firmar- un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China.

Por ello espera que todo el sistema político, incluyendo coalición de gobierno y la oposición, diga “vamos adelante con el TLC con China”, según dijo el mandatario ayer durante su discurso en el marco del Día del Exportador realizado en el Club de Golf.



Es que para Lacalle Pou suena lógico, y así lo relató en su exposición, que el Frente Amplio acompañe la iniciativa luego de que en octubre de 2016 el expresidente Tabaré Vázquez viajara a China precisamente para avanzar en un eventual TLC con el país asiático.

Incluso, recordó que entre las delegaciones uruguayas que se reunieron con representantes chinos estuvo la actual intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y autoridades del Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt, como ser su director Milton Castellanos.



Sin embargo, las expectativas en el Frente Amplio no parecen estar en la misma frecuencia que tiene el gobierno. Si bien no se descarta ni se menciona el interés por concretarlo, en la dirigencia frentista creen que es “poco probable” que se firme el acuerdo.



En diálogo con El País, Fernando Pereira, presidente de la coalición de izquierda, sostuvo que “en la medida en que haya disconformidad con la negociación de Uruguay por fuera del Mercosur van a haber dificultades”.

Es que para Pereira no solo implicaría una decisión compleja para Uruguay avanzar si Argentina o Brasil -las dos potencias del bloque- no estuvieran de acuerdo (la segunda ya dijo que acepta la flexibilización). Si esto sucede, la mala noticia de que las negociaciones se podrían caer llegaría -según él- desde el país asiático.



“Somos conscientes de que un TLC con China va a tener enormes dificultades para concretarse. Somos conscientes, entre otras cosas, porque el Frente Amplio tuvo este ciclo de avances y en determinado momento China los para por una cuestión geopolítica: la importancia que tienen Brasil y Argentina”, afirmó.



Este escenario, para Pereira, solo puede complejizarse aún más en caso de que haya un cambio de mando en Brasil y el expresidente Luis Inácio Lula Da Silva resulte ganador en las elecciones nacionales previstas para el 2 de octubre.

MIRA TAMBIÉN Video Bustillo "augura" que los países del Mercosur se sumarán a negociación con China

Para el presidente de la fuerza opositora “estar peleado con los vecinos no parece una buena idea” y asegura que “más allá de que la diplomacia no utiliza adjetivos demasiado fuertes está claro cuáles son las diferencias que hay (en referencia a los reparos del gobierno argentino) y está claro cuáles van a ser las diferencias en el caso de que gane Lula”.



Si bien en palabras del mandatario argentino, Alberto Fernández, su país tiene la voluntad de que la negociación se encause a través del Mercosur, a nivel de la diplomacia uruguaya entienden que Argentina no tiene intenciones de firmar un TLC con China y que solo busca enlentecer las negociaciones. El gobierno paraguayo también mostró sus reparos ante la posibilidad de que Uruguay negocie por fuera de los ámbitos del bloque regional.



Es por eso que Pereira aseguró: “Nosotros, si fuéramos gobierno, tendríamos mucho más cuidado con estas decisiones”.

Carencia

El presidente del Frente Amplio advirtió que la gente se está generando expectativas desmedidas ante la posibilidad de firmar este acuerdo y apuntó al gobierno como el responsable de esto.



“Prometer o augurar el bienestar de los uruguayos a partir de un tratado que no sabemos cuándo se va a firmar, que no sabemos cuánto tiempo se va a negociar y eventualmente que lo más probable es que no se concrete supone un problema para el Uruguay”, dijo Pereira.



Y agregó: “Porque la gente con esos anuncios, esa anunciatitis, como lo llama (José) Mujica, está creyendo que China y Uruguay van a celebrar un acuerdo en el corto plazo y eso le va a generar bienestar económico”.



Incluso, el expresidente del Pit-Cnt fue más allá y aseguró que la firma de un TLC con el país asiático “no va a suceder, por lo menos en el corto plazo”. E insistió: “Yo creo que no va a suceder en la medida en que no se haga en el marco de una negociación global en el Mercosur”.



Por último, el presidente de la coalición de izquierda dijo que más allá de “este tipo de anuncios” lo que sucede en el gobierno es que hay “una carencia en materia de política internacional”.