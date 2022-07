Lacalle Pou a Orsi: "Estoy esperando tu declaración a favor del TLC con China"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Voy a hablar básicamente del TLC (Tratado de Libre Comercio) con China. Y aprovecho que está (el presidente del Frente Amplio) Fernando Pereira y que está (el intendente de Canelones) Yamandú Orsi. Yo le decía a Yamandú afuera: 'bueno, estoy esperando tu declaración, en cualquier momento capaz que hoy, a favor del TLC con China”', dijo este martes el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, durante su discurso en el Club de Golf en el marco del almuerzo por el Día del Exportador.

El mandatario apuntó que podía "parecer un chiste, pero no lo es", y destacó que "por suerte" tiene buena relación con Orsi.



Para explicar su frase, Lacalle apuntó: "Habría que ir a octubre del 2016 cuando el presidente (Tabaré) Vázquez estuvo en China y anunció —iba a decir intempestivamente pero supongo que no lo dije— que iba a haber un Tratado de Libre Comercio con China”, continuó.

“En su momento, porque algunos se han dedicado a destacar qué fue lo que nosotros criticamos, y es que no había habido una conversación con los partidos políticos uruguayos y con el resto de los vecinos del Mercosur. Pero la política nacional es exactamente la misma”, destacó.

Lacalle Pou en el almuerzo por el Día del exportador. Foto: Leonardo Mainé

“De hecho, Fernando tus excompañeros, Milton Castellanos y algún otro que fue en esa delegación, hablaron a favor del TLC con China”, dijo Lacalle Pou, en referencia Fernando Pereira. “Y lo mismo lo hizo (la intendenta de Montevideo) Carolina Cosse y el propio expresidente (José) Mujica", sostuvo.



"No debería llamarnos la atención que hoy todo el sistema político diga 'vamos adelante con el TLC con China'”, resumió.

El presidente también resaltó que se logró "por primera vez en conjunto con China un estudio de factibilidad". “Y las dudas que algunos presentaban el otro día, de ganadores y perdedores, está muy bien y el gobierno lo toma en cuenta. Tan es así que los TLC de última generación tienen medidas compensatorias, y eso es lo que tenemos que discutir, eso es lo que tenemos que hablar”, manifestó.



“Porque entre otras cosas, a mí me quedan 949 días de gobierno. Yo no sé quién va a ser el presidente después, puedo tener mis preferencias, pero no me corresponde. Si sé que en este momento de la historia nacional yo agarré un carro que venía andando, lo corregimos en lo que creíamos que estaba mal, lo empujamos en lo que estaba bien y pretendemos en el menor tiempo posible firmar un Tratado de Libre Comercio con China. Y estamos también hablando con otros bloques y voy a conversar antes con los miembros de la coalición y con los miembros de la oposición”, aseveró.

Más tarde, en rueda de prensa, al ser consultado sobre los sectores a los que no beneficiaría un TLC con China, Lacalle Pou señaló que, con base en "estudios hechos de administraciones anteriores y estudios que se están haciendo", puede "decir claramente que hay muy pocos sectores perjudicados y muchos sectores beneficiados".



El mandatario respondió también a una pregunta sobre la sensación que le dejó la cumbre del Mercosur respecto a la posición de los demás países ante la negociación del TLC con China. "Algunos fueron un poco más tibios, otros no tanto" y estuvo "la propuesta argentina de avanzar todos juntos". Pero indicó: "Lo que dijimos es que vamos a avanzar, cuando terminemos nos vamos a dar vuelta y le vamos a decir al Mercosur: 'Esto es lo que hemos negociado. ¿Se suman? ¿Nos sumamos todos y tenemos más espalda para negociar? Si es sí, mejor. Y si no seguiremos todos".

Ingreso al Transpacífico

El presidente informó además que Uruguay va a pedir ingreso al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, un Tratado de Libre Comercio entre varios países de la Cuenca del Pacífico. "La tienen que analizar los países miembros y veremos cómo lo negociamos", agregó.



"Esto son políticas nacionales, exceden a un término de gobierno. Así como en octubre o noviembre de 2016 el presidente Vázquez decía de hacer un estudio con China y nosotros retomamos y llegamos a un estudio de factibilidad, lo que nosotros iniciamos lo seguirá el próximo gobierno, así que vamos a consultar a los partidos de la coalición y la oposición si hay un acuerdo básico de avanzar", explicó.

Respecto a las situaciones en el sector lácteo y de la pesca, dijo: "No queremos una sociedad en la que solo ganen los empresarios (pero) hay que priorizar los consensos, no los conflictos".