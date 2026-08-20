Plan de financiación del BROU ofrece un crédito especial para ciertos beneficiarios: quiénes pueden acceder

Un programa de financiación impulsado por el Banco República (BROU) otorga acceso a un crédito dirigido hacia un grupo específico de beneficiarios que cumplen con ciertos requisitos.

La institución financiera del Estado especifica en su página web quiénes son las personas o entidades que pueden solicitar esta solución económica y cuál es la vía para realizar la consulta. La promoción se inició en respuesta a la emergencia agropecuaria por déficit hídrico que se declaró este año. Si bien la emergencia ya no rige desde mayo de 2026, la medida se mantuvo vigente y sigue siendo promocionada entre los beneficios del BROU.

¿Quiénes pueden solicitar el beneficio del BROU?

La iniciativa está enfocada en ayudar a las empresas agropecuarias comprendidas dentro de la Declaración de Emergencia Agropecuaria y les ofrece financiación con garantía SiGa Pymes sin costo.

El BROU detalla en su página web que el plan está diseñado para acompañar a las micro, pequeñas y medianas empresas agropecuarias.

Condiciones especiales de este crédito

La línea del BROU ofrece varias condiciones favorables para los beneficiarios comprendidos:

Hasta 48 meses de plazo

Seis meses de gracia para el pago de capital e intereses

BROU permite utilizar la garantía SiGa para respaldar hasta el 70 % del préstamo, sin pagar comisión

Edificio del Banco República (BROU). Foto: Estefanía Leal.

El BROU aclara que este beneficio está sujeto a aprobación crediticia.

Cómo hacer la solicitud para recibir un préstamo

Las empresas interesadas en realizar la solicitud para aprovechar las condiciones que ofrece el BROU tienen hasta el 24 de agosto de 2026 para solicitar un crédito por parte del banco estatal, según le consignaron a El País desde la institución.

Para iniciar la gestión, el BROU sugiere comunicarse con el ejecutivo correspondiente o agendarse en la web para concurrir a la sucursal de referencia.

Para realizar consultas ante el banco, se puede ingresar a este enlace y llenar el formulario que aparece en pantalla. También se pueden hacer consultas por WhatsApp, al número 21996000 o llamando por teléfono al (+598 2) 1996, durante días hábiles, en el horario entre las 10:00 y las 19:00 horas.